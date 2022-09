Kim Kardashian é eleita celebridade mais negativa da internet, enquanto Selena Gomez é a mais positiva

Kim Kardashian foi classificada como celebridade mais negativa das redes sociais e Selena Gomez a mais positiva

Publicado em 16/09/2022

O site sciencehappines.com compartilhou recentemente um estudo que diz respeito aos 10 principais influenciadores das mídias sociais. Através de uma análise feita a partir de interações e postagens, eles rankearam as celebridades mais positivas e negativas das redes sociais.

“Analisamos 1.000.000 de tweets sobre os 10 melhores influenciadores. Aqui está o que aprendemos sobre o que é preciso para ser um influenciador positivo ou negativo”, publicaram no site.

Dentre as 10 escolhas do site estão Selena Gomez, Kim Kardashian, Justin Bieber, Ariana Grande, Cristiano Ronaldo, Rihanna, Katy Perry, Dwayne “The Rock” Johnson, Taylor Swift e Kylie Jenner.

Os mais positivos

"Selena Gomez é a influenciadora mais positiva: de acordo com nossos dados, Selena está no topo da lista quando o assunto é positividade no Twitter. Cerca de 38% de todos os tweets, são de usuários da rede social falando ou respondendo a Selena, são positivos. Mais uma vez, isso não significa necessariamente que toda essa positividade seja direcionada especificamente para Selena, mas mostra que, em geral, as pessoas são bastante positivas quando o nome dela aparece", concluiu a pesquisa.

Na sequência, Dwayne Johnson conquistou o segundo lugar, com 36% menções positivas, Katy Perry em terceira, com 35%, Taylor Swift (33%) e Ariana Grande (30%).

Os mais negativos

Além de ser a última da lista positiva, Kim Kardashian conquistou o topo da lista dos negativos. "De acordo com nossos dados, Kim está no topo da lista quando se trata de negatividade no Twitter. Cerca de 33% de todos os tweets, de usuários do Twitter falando ou respondendo a Kim Kardashian, são negativos. Isso mostra que Kim pode invocar uma forte reação emocional nas pessoas", disse o estudo.

Depois dela, Cristiano Ronaldo aparece como segundo, seguido de Kylie Jenner, Justin Bieber e Rihanna.

