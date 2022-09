Kim Kardashian e ex-cunhado são processados em valor milionário por esquema de fraude

Kim Kardashian e Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, são processados em valor milionário por esquema de fraude no Instagram

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 09h41

A empresária Kim Kardashian e ex-cunhado Scott Disick estão sendo processados ​​em US$ 40 milhões de dólares, aproximadamente R$ 209 milhões de reais, por promover prêmios de luxo no Instagram que supostamente fazem parte de um golpe de loteria falso.

De acordo com o TMZ, as pessoas que entraram com os recursos teriam recebido a promessa de ganhar itens de luxo, como passagens de primeira classe, uma estadia de três noites em Beverly Hills e até US$ 100 mil dólares – equivalente a R$ 525 mil reais na cotação atual. Para isso, eles teriam que fazer um investimento inicial para concorrer.

Kim Kardashian sorteia prêmios de luxo e cartão de crédito de US$ 100 mil dólares (Foto: Instagram)

Entretanto, fontes próximas à empresa Curated Businesses, que organiza as loterias, disseram ao portal de notícias norte-americano que houve vencedores legítimos, com documentação para provar isso. No processo, as vítimas alegam que a empresa responsável pelo sorteio queria, na verdade, vender informações pessoais das vítimas.

No depoimento, as pessoas afirmam que os seus aparelhos eletrônicos foram “invadidas por centenas de anunciantes, alguns dos quais solicitando aos autores conteúdo potencialmente ofensivo e indesejado”.

De acordo com os papéis obtidos pelo site, Scott Disick é supostamente o principal organizador das loterias. E com o apoio de outras celebridades como Kim Kardashian, seus familiares Khloé Kardashian, Kris Jenner e Kylie Jenner promove para seus milhões de seguidores no Instagram. Porém, ele e a ex-mulher do rapper Kanye West, são as únicas estrelas nomeadas no processo.

Os "vencedores" estão pedindo o equivalente a US$ 20 milhões de dólares de cada réu. Até o momento, os representantes das celebridades e da Curated Businesses não foram encontrados imediatamente para comentar.