Na academia, Rodrigo Mussi mostra corpo sarado após recuperar 30 kg

Ex-BBB Rodrigo Mussi impressionou ao exibir físico musculoso após quatro meses de acidente grave

Redação Publicado em 10/08/2022, às 09h36

O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) mostrou que está recuperando a boa forma que tinha antes de sofrer um grave acidente de carro no final de março deste ano. Nesta terça-feira, 09, ele fez uma selfie no espelho da academia e contou que já conseguiu ganhar o peso que havia perdido.

De regata, o influenciador exibiu os braços tatuados com mais volume e contou que já subiu 30 kg na balança durante os últimos meses após ter saído do hospital, onde ficou internado em estado crítico e passou por cirurgias.

"4 meses e já recuperei os 30 kg do acidente", escreveu Rodrigo Mussi que ainda finalizou a legenda com um emoji de mãos para cima celebrando a vitória.

Durante a entrevista que ele deu no Fantástico, logo após sair do hospital, ele revelou que emagreceu bastante durante a internação e que até aquele momento já havia recuperado 20 kg.

O acidente de Rodrigo Mussi

No dia 31 de março deste ano, Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro em São Paulo, logo após deixar a casa de uma amiga depois de ir a um jogo de futebol. Arremessado do veículo, ele ficou em estado grave. O motorista do transporte, chamado por aplicativo, alegou ter dormido no volante.

Após o ocorrido, o ex-BBB foi internado na UTI e precisou passar por cirurgias. Traumatismo craniano e lesão na coluna foram alguns dos danos causados em seu corpo. Na época do acidente, os médicos falam que o caso de Rodrigo Mussi é um milagre.

"Inicialmente socorrido por um socorrista particular, como tudo mundo sabe, depois chegaram os socorristas que trouxeram ele pro HC, o socorrista particular fez uma desobstrução da garganta da traqueia pra ele poder respirar, porque ele teve uma parada cardiorrespiratória no local, fizeram massagem cardíaca nele, ele voltou, chegando no HC ele teve outra parada cardiorrespiratória, na segunda manobra ele voltou, entubaram e procedeu então com a cirurgia da cabeça pra colocação de um monitor pra medir a pressão intracraniana", contou um pouco o irmão do ex-BBB o que aconteceu no momento em que foi socorrido.

