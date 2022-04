Após acidente, ex-BBB 22 Rodrigo Mussi passa por cirurgia em SP; quadro é delicado, mas estável

Rodrigo Mussi, ex-participante do BBB 22, estava no banco do passageiro de um carro de aplicativo e foi arremessado do veículo em colisão com caminhão

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 21h23 - Atualizado às 22h34

Rodrigo Mussi (36) sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, 31. A assessoria de imprensa do ex-BBB 22 confirmou que ele está internado em estado grave.

O ex-participante do BBB 22 foi arremessado para fora do veículo, na altura da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele estava em um carro de aplicativo e, de acordo com informações preliminares, o motorista perdeu a direção após adormecer no volante, colidindo com um caminhão. Ao que tudo indica, o ex-BBB estava sem o cinto de segurança.

Rodrigo Mussi sofre traumatismo craniano e passa por cirurgia em SP

Rodrigo sofreu traumatismo craniano e está passando por uma cirurgia no Hospital do Coração de São Paulo. Na hora do acidente, o ex-participante do reality show da TV Globo não estava com nenhum documento de identificação e, somente na tarde de hoje, o irmão do rapaz, Diogo Mussi, soube do ocorrido.

Nas redes sociais, a assessoria do ex-BBB se manifestou e falou sobre o acidente. "Oi ninjas, infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele", escreveu sobre o segundo eliminado da temporada deste ano do reality show.

Ainda pelas redes, a equipe que gerencia a carreira artística do influenciador digital informou que o quadro de saúde de Rodrigo é estável, e que ele estava passando por uma cirurgia na cabeça e na perna. "O influenciador Rodrigo Mussi sofreu traumatismo craniano durante o acidente, além de fraturas pelo corpo. O estado de saúde é considerado delicado, porém estável. No momento, ele está passando por uma cirurgia múltipla, na perna e na cabeça. Em breve, divulgaremos um boletim médico atualizado", diz a nota.

Confira as publicações sobre o estado de saúde do ex-BBB :

Oi ninjas infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele. ♥️ — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) March 31, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Mussi 🥷 (@rodrigo.mussi)

Famosos mandam mensagens de apoio para Rodrigo Mussi

O acidente de Rodrigo Mussi comoveu ex-BBBs e famosos, que rapidamente se manifestaram nas redes sociais mandando energias positivas para o influenciador digital. Entre os que se manifestaram estão ex-participantes da mesma edição, como Laís, Larissa, Luciano e de outras edições como Gil do Vigor.