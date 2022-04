Prestes a sair da UTI, Rodrigo Mussi apresenta confusão mental; saiba todos os detalhes

Em coletiva de imprensa neste domingo, 17, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, revelou detalhes do caso do ex-BBB e contou como ele está após extubação

Nataly Paschoal Publicado em 17/04/2022, às 14h14

O estado de saúde de Rodrigo Mussi (36) está progredindo positivamente!

Em coletiva de imprensa neste domingo, 17, Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, revelou que o influenciador sairá da UTI nos próximos dias se continuar evoluindo.

"Ele tá prestes a ter alta da UTI, já entrou com alimentação mais pastosa, agora a voz vai voltando, o raciocínio vai voltando aos poucos, sequela física muito difícil por ele estar muito ativo, a questão cerebral é a resposta neurológica, o que tá segurando ele na UTI é isso...", explicou Diogo.

"É normal que ele tenha confusão mental, não dá pra saber ao que tudo indica pela idade, os médicos acreditam que isso seja transitório. Ele aparenta cansaço, ele só vai dormir à noite, deve tirar cochilos durante o dia, quando tá com a gente é de olhos abertos... ele não lembra do acidente, não lembra do Morumbi, ele não consegue formar um raciocínio, ele lembrou do Lollapalooza, vagamente... ele lembra dos fãs, hoje ele pela primeira vez pegou o celular", contou.

Ainda segundo Diogo Mussi, o ex-BBB nao lembrar do Big Brother Brasil e nem do acidente. Contudo, ele chegou a perguntar se o pai está vivo, sem recordar que ele faleceu há 11 anos em seus braços.

Detalhes do caso são revelados

Durante a coletiva de imprensa, o irmão do ex-participante do BBB 22 acabou revelando detalhes que não havia contado, como a segunda tentativa de entubação de Rodrigo Mussi.

"No último domingo, foi feita uma tentativa de entubação, ele teve uma falência respiratória, essa informação é nova, teve uma falência respiratória por um edema na glote, inchaço causado pelo próprio tubo, aí fechou, ele não conseguia respirar, aí tiveram que entubar novamente...", disse o que aconteceu nos últimos dias em primeira mão.

"Só que também começou a surgir a hipótese de traqueostomia, aí tinha que decidir tentariam extubar ou fariam a traqueostomia pra extubar? Na última quarta-feira, procederam de novo com a manobra de entubação, tiraram o tubo e hoje ele tá extubado, ele tá falando, tá andando, ele senta, ele se mexe é muito ativo, já até fez fisioterapia com bola, com pedal, apresenta um pouco de confusão mental", explicou como o caso do irmão é um milagre.

O caso complicado de Rodrigo Mussi

Os médicos falam que o caso de Rodrigo Mussi é um milagre. Após o grave acidente de carro, o ex-BBB precisou ser internado e passar por cirurgias. Diogo Mussi deu detalhes de como tudo aconteceu desde o momento em que houve a colisão do carro do aplicativo com o caminhão.

"Inicialmente socorrido por um socorrista particular, como tudo mundo sabe, depois chegaram os socorristas que trouxeram ele pro HC, o socorrista particular fez uma desobstrução da garganta da traqueia pra ele poder respirar, porque ele teve uma parada cardiorrespiratória no local, fizeram massagem cardíaca nele, ele voltou, chegando no HC ele teve outra parada cardiorrespiratória, na segunda manobra ele voltou, entubaram e procedeu então com a cirurgia da cabeça pra colocação de um monitor pra medir a pressão intracraniana", explicou.

"Ele não teve coágulos, mas ele teve pequenos sangramentos espalhados ali que foram drenados, depois ele procedeu com uma tomo, fez uma cirurgia na perna pra colocar um fixador, depois foram acompanhando a pressão intracraniana e aí ele teve febre, teve suspeita de meningite, não apontou quadro infeccioso, procedeu com a cirurgia na perna, foi um sucesso, fez a ressonância magnética na coluna a equipe medica decidiu que o tratamento ia ser com colar cervical porque não houve compressão de medula", contou.

É bom lembrar que Rodrigo Mussi teve traumatismo craniano e passou por cirurgias. Seu caso foi considerado delicado.

Neste domingo, 17, na rede social dele foi publicado um vídeo feito antes do acidente para comemorar sua melhora. "Nosso Rodrigo renasceu! Ele tá vivo, sem tubo e aos poucos falando! Feliz Páscoa pra todos vocês!", escreveram.