Após acidente, Rodrigo Mussi abre o coração: ''Não vou desperdiçar essa 2ª chance''

Neste domingo, 29, o ex-BBB Rodrigo Mussi fez sua primeira aparição na TV após acidente de carro

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 23h30

Na madrugada do dia 31 de março, Rodrigo Mussi (36) esteve envolvido em um acidente de carro gravíssimo. E, desde então, ele vem se recuperando.

Apesar de seguir fazendo fisioterapia, o gerente comercial recebeu alta hospitalar no final de abril. Porém, até este domingo, 29, ele ainda não havia dado as caras publicamente.

Rodrigo fez sua primeira aparição no Fantástico, no qual falou sobre os últimos meses. Os repórteres do programa até o acompanharam em uma sessão de fisioterapia, mostrando que ele ainda sente dor em alguns movimentos.

"É um privilégio estar aqui. Ninguém que estava perto [do acidente] esperava que eu ia estar aqui depois de quase dois meses. A recuperação está progredindo. Até os médicos falam que é um milagre, a recuperação está sendo um milagre", começou o ex-participante do BBB 22.

"Eu nasci em um lar bem difícil, com pais que se agrediam e chegavam bêbados", contou logo antes de revelar que sofreu abuso sexual de uma babá quando tinha 5 anos de idade. Mussi também deu detalhes sobre a convivência com seu pai e o acidente que tirou a vida do pai dele há alguns anos.

Sobre seu tempo no reality-show, ele admitiu: "Foi o maior desafio da minha vida". Ele disse que conseguiu várias oportunidades após o confinamento.

O gerente falou sobre o acidente, no qual sofreu traumatismo craniano, fratura em uma das pernas, um corte profundo na outra e lesão na coluna. "Foi a primeira vez na minha vida que eu saí sem carteira. Eu sentei atrás e eu não lembro, realmente, se coloquei o cinto ou não", admitiu.

"Eu aprendi que não se faz nada sozinho. Você precisa de pessoas que te amam nesse momento", pontuou Rodrigo. "Eu lutei a vida toda para ser independente e ali eu tava sendo dependente".

Lucas Bissoli (32), Eslôvenia (25) e Eliezer (31) deixaram recados para o ex-parceiro de confinamento. Viih Tube (21), que acompanhou de perto a recuperação de Mussi, se emocionou ao falar da 'volta' do amigo.

"Quem sai agora, é você, Rodrigo. Sai do hospital para recuperar o mundo. Sai com a caneta nas mãos e o livro da sua vida aberto para você escrever uma linda história", disse Tadeu Schmidt (47) em surpresa feita para o ex-BBB.

"Eu vou ser grato o resto da minha vida por essa segunda chance. É uma chance que eu não vou desperdiçar. Eu quero devolver pro mundo de uma maneira diferente, de uma maneira melhor", prometeu ao final da entrevista.