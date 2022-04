Motorista que levava ex-BBB Rodrigo Musse quebra silêncio sobre acidente

Motorista que transportava ex-BBB Rodrigo Musse fala sobre o grave acidente que deixou o famoso no hospital

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 11h22

Kaique Faustino Reis (24), motorista de aplicativo que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi (36) no banco de trás de um carro, disse em entrevista para a TV Globo que ele "dormiu ao volante''.

"Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente", falou o condutor que bateu na traseira de um caminhão, na madrugada desta quinta-feira, 31, na região do Butantã, Zona Oeste de São Paulo.

"Na hora da batida eu estava de cinto, eu sempre uso cinto. Solicitei pra ele colocar o cinto também, porém não tenho que ficar assim toda hora olhando pra trás pra ver se o cara tá de cinto ou não, é a cabeça do cara", disse Kaique.

De acordo com o G1, o motorista foi autuado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (quando não há a intenção de causar o acidente).

Ex-BBB Rodrigo está internado em São Paulo

Segundo eliminado do BBB 22, Rodrigo está internado em "estado delicado" no Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo, segundo sua assessoria de comunicação. O ex-participante do reality show que recebeu o apoio de muitos famosos passou por uma cirurgia na cabeça e em uma das pernas, e ficará em observação pelas próximas 48 horas.