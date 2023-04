Maraisa rouba a cena na academia com bumbum GG: ''Não tem defeito?''

Cantora Maraisa rouba a cena ao exibir corpão e bumbum gigante durante treino na academia; veja

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), chamou a atenção ao compartilhar mais um vídeo pegando pesado na academia. Nesta quarta-feira, 26, a famosa publicou o momento fazendo musculação cheia de estilo e impressionou com suas curvas torneadas.

Cheia de estilo, a artista sertaneja apareceu fazendo exercícios para costas e membros inferiores. Usando um look de ginástica preto, bem colado, ela colocou seu corpaço para jogo.

Dona de uma barriga reta e de um bumbum empinado, Maraisa deu um show de beleza e boa forma enquanto queimava as calorias. "Treinando aqui em Goiânia, amo demais essa minha terra, matando a saudade aqui fazendo aquele treinão em Goiânia com meu amigo, personal, companheiro de estrada, esse anjo da guarda, Guto, que faz toda essa transformação na minha vida, finalizando o dia de uma forma maravilhosa aqui, pega esse treinão", contou ela.

Nos comentários da publicação, a irmã de Maiara logo recebeu uma chuva de elogios. "Você não tem defeito?", questionaram os fãs. "Linda até malhando, como pode?", falaram outros.

Veja o vídeo de Maraisa treinando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa debocha da reconciliação da irmã, Maiara, com Fernando Zor

A cantora Maiara voltou pela 11ª vez com Fernando Zor (38), e a irmã, Maraisa, não perdoou e fez piada com a reconciliação!

Os dois fizeram a primeira aparição pública após reatarem o namoro. As irmãs gêmeas se apresentaram no cruzeiro de Luan Santana, no dia 10 de março, e Fernando acompanhou a namorada no evento.

Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, Maraisa debochou da volta da irmã e o cunhado. Ela brincou com o look preto que Maiara vestia.

A sertaneja deu a entender que a irmã estava de "luto": "Ela ‘tá’ feliz mesmo, ela ‘tá’ de preto, ela devia ter vindo de vermelho, né?". Maiara levou na brincadeira, mas ressaltou que está feliz com a volta. "Estou feliz […] Não tem como fugir de piada, né?", disse.

Maraisa falou isso antes de aparecer o novo suposto affair da irmã, o cantor Matheus Gabriel(27), galã do sertanejo e aposta do ritmo.