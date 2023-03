Maraisa rouba a cena na academia com corpão desenhado: ''Oitava maravilha do mundo''

De look de ginástica, cantora Maraisa exibiu silhueta escultural durante o treino e impressionou com boa forma

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), está mais focada do que nunca na academia. Nesta terça-feira, 28, a famosa publicou um novo vídeo pegando pesado na musculação e impressionou os fãs com sua boa forma.

No registro, a artista sertaneja apareceu toda estilosa fazendo os exercícios e roubou a cena ao exibir suas curvas esculturais nas peças coladas. De top e calça legging, ela deixou seu corpaço em evidência e chamou a atenção com a barriga desenhada, além do bumbum empinado.

Suando ao se esforçar na academia, Maraisa brincou mais uma vez sobre o que a motiva se exercitar. "Na verdade, eu treino para comer e beber mesmo… Bora que começou a semana, foco total", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a artista. "Você treinando deveria ser considerada a 8ª maravilha do mundo! Só digo isso", enalteceu uma fã. "Eita como malha", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, a irmã de Maiara publicou outro vídeo pegando pesado na academia e brincou sobre treinar bastante para poder beber.

Veja o vídeo de Maraisa trinando:

Maraisa curte viagem luxuosa nos alpes italianos com os irmãos

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, curtiu uma viagem luxuosa na Itália, nos Alpes Trentino. Além de estar acompanhada de sua irmã gêmea, a famosa mostrou que o irmão delas, Marco César, também estava junto.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu deslumbrante pronta para esquiar. Usando um macacão estampado, a famosa posou deslumbrante em meio à paisagem sem defeitos e chamou a atenção ao publicar uma foto rara com o irmão.

"Alpes Trentino", escreveu Maraisa sobre o dia esquiando na neve. Nas fotos, além de esbanjar estilo, ela mostrou um resumo do que fizeram no local.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o momento de férias da cantora. "A mais linda de todas", elogiaram os fãs. "Que delícia", falaram outros.