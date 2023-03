Maraisa debocha da reconciliação da irmã, Maiara, com Fernando Zor

Cantora Maiara reage após a irmã, Maraisa, fazer piada sobre sua 11ª volta com o sertanejo Fernando Zor, dupla de Sorocaba

A cantora Maiara (35) voltou pela 11ª vez com Fernando Zor (38), e a irmã, Maraisa (35), não perdoou e fez piada com a reconciliação!

Os dois fizeram a primeira aparição pública após reatarem o namoro. As irmãs gêmeas se apresentaram no cruzeiro de Luan Santana na última sexta-feira, 10, e Fernando acompanhou a namorada no evento.

Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, Maraisa debochou da volta da irmã e o cunhado. Ela brincou com o look preto que Maiara vestia.

A sertaneja deu a entender que a irmã estava de "luto": "Ela ‘tá’ feliz mesmo, ela ‘tá’ de preto, ela devia ter vindo de vermelho, né?". Maiara levou na brincadeira, mas ressaltou que está feliz com a volta. "Estou feliz […] Não tem como fugir de piada, né?", disse.

Maiara e Fernando Zor oficializaram o retorno da relação com um beijão ao vivo enquanto faziam uma participação especial no show de Luan Santana.

No flagra, Maiara surgiu com um tailleur preto e um coque alto, elegantérrima para a ocasião. Já Fernando, apostou no combo moletom e calça jeans, sem abandonar a simplicidade. Os dois subiram ao palco juntos e não esconderam o romance do público, demonstrando toda a paixão que sentem durante o beijo apaixonado.

Maiara e Fernando tiveram um longo romance marcado por idas e vindas. Entre o meio tempo, o casal chegou a anunciar o noivado, mas romperam novamente poucos meses depois e desde 2022, não haviam novos rumores de uma reconciliação, mas tudo mudou durante essa semana e agora, a volta do casal é oficial.

