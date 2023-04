De cropped e minissaia, Maraisa mostra silhueta escultural e choca: ''Obra de arte''

Cantora Maraisa mostra corpão torneado em look micro e impressiona fãs com aparência

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), deu um show de beleza e boa forma em novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 18, a famosa compartilhou cliques, toda produzida, para mais uma apresentação e chocou com sua aparência.

Nos registros postados, a sertaneja surgiu arrasadora usando um look micro. De cropped e minissaia, Maraisa ostentou seu corpaço escultural com brilho e estilo, sem perder a classe.

Com a barriga desenhada de fora e seus pernões torneados à mostra, a cantora chamou a atenção ao fazer pose. "O segredo é se permitir florescer como um girassol", refletiu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, a irmã de Maiara recebeu uma chuva de elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "Uma verdadeira obra de arte", enalteceram outros.

Veja as fotos de Maraisa:

Maraisa debocha da reconciliação da irmã, Maiara, com Fernando Zor

A cantora Maiara voltou pela 11ª vez com Fernando Zor (38), e a irmã, Maraisa, não perdoou e fez piada com a reconciliação!

Os dois fizeram a primeira aparição pública após reatarem o namoro. As irmãs gêmeas se apresentaram no cruzeiro de Luan Santana na última sexta-feira, 10, e Fernando acompanhou a namorada no evento.

Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, Maraisa debochou da volta da irmã e o cunhado. Ela brincou com o look preto que Maiara vestia.

A sertaneja deu a entender que a irmã estava de "luto": "Ela ‘tá’ feliz mesmo, ela ‘tá’ de preto, ela devia ter vindo de vermelho, né?". Maiara levou na brincadeira, mas ressaltou que está feliz com a volta. "Estou feliz […] Não tem como fugir de piada, né?", disse.