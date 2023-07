Juju Salimeni faz revelação surpreendente sobre treino pesado: ''Bastante músculo''

Musa fitness e influenciadora Juju Salimeni rebate fã que comentou que ela não treina 'pesado' e fala que levanta 500 kg

A influenciadora digital e musa fitness Juju Salimeni surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao fazer uma revelação sobre sua rotina pesada de treinos.

Nos stories de seu Instagram, ela revelou que levanta 500 quilos nas pernas em aparelho na academia há pelo menos 15 anos ao rebater um internauta que duvidou sobre a modelo "pegar pesado" nos exercícios. "Pelos vídeos que você filma, não parece que você treina pesado não", disparou o internauta.

Juju fez questão de responder à mensagem deixada em sua caixinha de perguntas."Depende do dia, da fase e da periodização. Mas realmente, depois de 20 anos de treino, uns 15 levantando quase 500kg no Leg Press, já deu para construir bastante músculo. Não preciso mais de tanta carga. Hoje em dia trabalho com menos carga, mas o treino continua intenso", explicou Salimeni.

Confira o post de Juju Salimeni:

A musa fitness Juju Salimeni chocou fãs ao aparecer nas redes sociais recentemente. É que ela surgiu com um visual totalmente diferente, ao abandonar o time das loiras. Com uma nova cor de cabelo e com os fios aparentemente maiores que antes, ela surpreendeu.

A apresentadora publicou um vídeo em que aparece exibindo a transformação do novo visual em um salão de beleza em São Paulo. Nas imagens, Juju ficou surpresa ao comparar o antes e depois da mudança dos fios. "E veio aí! Eu sei que muita gente ama meu cabelo loiro, mas o castanho tem meu coração. Eu amo esse tom! Morena by Eder Fernando", escreveu.

“O antes já tava tão lindo que achei que já era o depois, e o depois ficou maravilhoso também!”, disse um seguidor. “Mulheeer tu é linda de qualquer jeito, mas morenaaaa tu fica um espetáculo”, exclamou outra. “Bem melhor amei esse tom", falou mais um.