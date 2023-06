Juju Salimeni foi alvo de intolerância após revelar religião; relembre

Juju Salimeni expôs caso de preconceito religioso após compartilhar parte de sua rotina no terreiro de candomblé

A influenciadora Juju Salimeni (36) adora compartilhar sua rotina nas redes sociais, mas isso fez com que ela sofresse uma onda de ataques de ódio. A famosa, que é adepta do candomblé, foi alvo de críticas e mensagens discriminatórias ao revelar que estava passando por um preceito religioso.

No ano passado, Juju fez algumas publicações usando trajes típicos de sua religião e acabou chamando atenção de alguns internautas. "Fim de semana abençoado cuidando da alma com meus pais e irmãos de santo", escreveu ela, que estava em seu terreiro.

As imagens de Juju logo viralizando e provocaram comentários preconceituosos. No entanto, a famosa não se intimidou e veio a público refletir sobre o impacto de sua publicação entre os internautas.

"Eu sou do Candomblé há mais de 20 anos. Tem gente que só descobriu agora a minha religião agora", começou falando. "Meu amor, não mexe com a minha religião. Não mexe com o meu santo. Esse é meu ponto fraco, eu não tolero intolerância religiosa. Hoje em dia intolerância religiosa é crime, então, você não pode falar o que você quer da religião das pessoas, não pode dar a sua opiniãozinha ou falando de forma pejorativa, tá? Fiquem espertos", disparou ainda.

Ela completou dizendo que não entendia como as pessoas usavam o nome de Deus para disseminar ódio e preconceito na internet.

"Eu nunca vou conseguir aceitar a ideia de que parte da humanidade está 'salva' porque conhece a Deus da forma que certas pessoas dizem que tem que ser e que todo o resto da humanidade não está. Deus jamais faria esse tipo de separação, de distinção, isso é tão ignorante", finalizou.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que Juju expõe algo do tipo. No passado, ainda quando ela fazia parte do time do Pânico na TV, ela revelou que foi alvo de preconceito de uma outra panicat. Na época, a modelo foi acusada de ter feito macumba para ganhar mais espaço na atração.