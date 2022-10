Juju Salimeni faz desabafo sobre intolerância religiosa: ''Não mexe com meu santo''

Candomblecista, Juju Salimeni sofre ataques nas redes sociais após publicar fotos de roupa branca em dia no terreiro

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 14h08

A influenciadora digital Juju Salimeni (36) foi alvo de ataques nas redes sociais por conta de sua religião e fez um desabafo sobre o assunto na web.

Candomblecista, a musa fitness compartilhou uma série de fotos no domingo, 09, mostrando um pouco do seu dia no terreiro.

Nas imagens, a modelo aparece usando as tradicionais roupas brancas do povo de axé."Fim de semana abençoado cuidando da alma com meus pais e irmãos de santo", escreveu Juju Salimeni ao legendar a publicação.

Após a postagem, a ex-Panicat foi alvo de comentários maldosos sobre sua religião e usou os Stories de seu Instagram para rebater os ataques. "Eu sou do Candomblé há mais de 20 anos. Tem gente que só descobriu agora a minha religião agora", começou falando. "Meu amor, não mexe com a minha religião. Não mexe com o meu santo. Esse é meu ponto fraco, eu não tolero intolerância religiosa. Hoje em dia intolerância religiosa é crime, então, você não pode falar o que você quer da religião das pessoas, não pode dar a sua opiniãozinha ou falando de forma pejorativa, tá? Fiquem espertos", disparou ainda.

Confira as fotos de Juju Salimeni em terreiro de candomblé:

