Macacão explode e Juju Salimeni fica nua em treino nos EUA: 'Pelada'

Macacão de zíper abre e Juju Salimeni fica nua durante treino na academia nos EUA; veja o vídeo

A apresentadora Juju Salimeni passou por apuros ao ir treinar em uma academia nos EUA. Viajando com o noivo, o empresário e fisiculturista Diogo Basa, para acompanhá-lo em mais uma competição, a famosa acabou protagonizando um momento complicado no local.

Nesta quarta-feira, 07, a ex-panicat compartilhou o vídeo do episódio, em que ficou nua ao ter seu macacão aberto sem querer. A peça de zíper abriu enquanto ela estava realizando um exercício para os braços. Concentrada na série, ela foi pega de surpresa pela roupa.

"O dia que eu fiquei pelada na academia. Já aconteceu com vocês?", publicou Juju Salimeni o registro de quando o look "explodiu", deixando-a com os seios à mostra. Sem causar alarde, ela logo fechou o macacão e fingiu que nada havia acontecido.

Nos comentários do post, os internautas se mostraram perplexos e riram da situação. "Juliana do céu", escreveram. "Socorro", disseram. "Com um corpo lindo assim, o mico é de menos", elogiaram outros a boa forma da musa fitness.

Ainda nos últimos dias, a famosa, que ficou conhecida ao iniciar como panicat em 2008, arrancou mais elogios ao compartilhar um clique tirando a roupa. Treinando há mais de 20 anos, ela foi alvo de críticas de um internauta que a chamou de senhora e a criticou pela sua forma física. Em resposta, a musa mostrou seu antes e depois impressionante.

Veja o vídeo de Juju Salimeni:

Juju Salimeni fala sobre o uso de anabolizante: ''Faço acompanhamento''

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

Musa fitness, a ex-panicat esclareceu e explicou melhor o tratamento que faz para ter um corpo musculoso e sequinho de forma saudável. "Você faz uso de algum tipo de anabolizante?", perguntaram-lhe.

Em seguida, a apresentadora explicou o que faz para ter um corpo escultural e bem volumoso. "Vamos lá: quanto mais informação for divulgada sobre esse assunto, menor será a ignorância. As pessoas precisam saber o que de fato é um anabolizante", começou dizendo.

Juju Salimeni continuou a explicação: "Anabolizante é tudo aquilo que provoca anabolismo, ou seja, a construção de músculos. Portanto, uma simples banana é anabolizante, assim como milhares de alimentos, suplementos e medicamentos".

A ex-panicat então comentou a sua situação. "A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", esclareceu.

É bom lembrar que recentemente, em uma entrevista para o PODDELAS, Juju Salimeni comentou que para ficar grávida teria que mexer em seus hormônios, já que atualmente seu quadro não é o mais adequado para ter uma gestação por ser focado no estético musculoso.