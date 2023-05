Juju Salimeni é chamada de senhora e tem seu físico criticado: ''Decaiu muito''

Aos 35 anos, Juju Salimeni é chamada de senhora e choca ao comparar seu físico atual com o do passado; veja

A apresentadora Juju Salimeni (36) sofreu algumas críticas após fazer uma publicação falando que exibe seu corpo por treinar há mais de 20 anos e fazer dieta. Nesta sexta-feira, 19, ela resolveu não ficar quieta e rebater um dos comentários negativos.

A ex-panicat chegou a ser chamada de senhora por uma internauta, que quis dizer que o físico atual da famosa estaria pior do que no passado. Provando que não, ela chocou ao exibir seu antes e depois, mostrando que atualmente está muito mais sarada.

"Eu acho que seu shape decaiu muito no passar dos anos. Também já é uma jovem senhora de 35 anos", criticou a pessoa a artista.

Rebatendo o comentário negativo, ela publicou uma foto de quando tinha 22 anos ao lado de um clique atual. "Eu tive que repostar isso. Acho que você tem razão, amigo... decaiu muito!", tirou sarro.

Ainda nesta quinta-feira, 18, Juju Salimeni recebeu inúmeras críticas sobre seu físico ser resultado de plásticas. Ela compartilhou fotos de maiô falando sobre seu corpo ser fruto de anos de treino e alimentação regrada.

Veja o antes e depois de Juju Salimeni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni fala sobre o uso de anabolizante: ''Faço acompanhamento''

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

Musa fitness, a ex-panicat esclareceu e explicou melhor o tratamento que faz para ter um corpo musculoso e sequinho de forma saudável. "Você faz uso de algum tipo de anabolizante?", perguntaram-lhe.

Em seguida, a apresentadora explicou o que faz para ter um corpo escultural e bem volumoso. "Vamos lá: quanto mais informação for divulgada sobre esse assunto, menor será a ignorância. As pessoas precisam saber o que de fato é um anabolizante", começou dizendo.

Juju Salimeni continuou a explicação: "Anabolizante é tudo aquilo que provoca anabolismo, ou seja, a construção de músculos. Portanto, uma simples banana é anabolizante, assim como milhares de alimentos, suplementos e medicamentos".

A ex-panicat então comentou a sua situação. "A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", esclareceu.

É bom lembrar que recentemente, em uma entrevista para o PODDELAS, Juju Salimeni comentou que para ficar grávida teria que mexer em seus hormônios, já que atualmente seu quadro não é o mais adequado para ter uma gestação por ser focado no estético musculoso.