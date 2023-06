Juju Salimeni muda o visual radicalmente e surge irreconhecível: "Bem melhor"

A musa fitness, Juju Salimeni impressionou a web ao mostrar a transformação de seu novo visual

A musa fitness Juju Salimeni chocou fãs ao aparecer nas redes sociais no último domingo, 25. É que ela surgiu com um visual totalmente diferente, ao abandonar o time das loiras. Com uma nova cor de cabelo e com os fios aparentemente maiores que antes, ela surpreendeu.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora publicou um vídeo em que aparece exibindo a transformação do novo visual em um salão de beleza em São Paulo. Nas imagens, Juju ficou surpresa ao comparar o antes e depois da mudança dos fios.

"E veio aí! Eu sei que muita gente ama meu cabelo loiro, mas o castanho tem meu coração. Eu amo esse tom! Morena by Eder Fernando", escreveu na legenda ao mostrar que agora faz parte do time das morenas iluminadas.

Rapidamente, os seguidores foram à loucura com a mudança na cor de cabelo da artista. “O antes já tava tão lindo que achei que já era o depois, e o depois ficou maravilhoso também!”, disse um seguidor. “Mulheeer tu é linda de qualquer jeito, mas morenaaaa tu fica um espetáculo”, exclamou outra. “Bem melhor amei esse tom”, falou outro fã.

VEJA A MUDANÇA DO VISUAL DE JUJU SALIMENI:

Macacão explode e Juju Salimeni fica nua em treino nos EUA: 'Pelada'

No início do mês,Juju Salimeni passou por um perrengue daqueles enquanto treinava em uma academia nos EUA. Acontece que a ex-panicat compartilhou o vídeo do episódio, em que ficou nua ao ter seu macacão aberto sem querer. A peça de zíper abriu enquanto ela estava realizando um exercício para os braços. Concentrada na série, ela foi pega de surpresa pela roupa.

"O dia que eu fiquei pelada na academia. Já aconteceu com vocês?", publicou Juju Salimeni o registro de quando o look "explodiu", deixando-a com os seios à mostra. Sem causar alarde, ela logo fechou o macacão e fingiu que nada havia acontecido.