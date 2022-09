Gracyanne Barbosa exibe parte íntima em look justíssimo ao treinar em Lisboa

Musa fitness, Gracyanne Barbosa deixou seios apareceram em macacão coladíssimo após suar a peça

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 10h20

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) está em Lisboa, Portugal, com o cantor Belo (48). Mesmo longe de casa, a influenciadora está acordando cedo antes dos passeios turísticos para fazer os seus treinos. Nesta quinta-feira, 1, ela mostrou como deu um jeito de queimar as calorias por lá.

Usando um macacão bem justinho, de cor nude, e aparentemente sem roupa íntima, Gracyanne Barbosa apareceu em uma selfie no espelho do elevador do hotel. No registro, ela contou que acordou cedo e encontrou a academia fechada, contudo, deu um jeito de queimar as calorias.

"Fui para a academia às 7, estava fechada, abre só às 8, aí fui correr, sei nem fazer isso", deu risada ao surgir toda suada com a peça molhada e exibindo os seios marcados.

Ainda nesta quarta-feira, 31, a musa fitness roubou a cena ao dispensar a roupa íntima em outro look fitness justíssimo ao corpo. Com as curvas estourando, Gracyanne Barbosa quase mostrou demais.

Na companhia de Belo, a famosa ostentou seu bumbum GG durante um passeio que fizeram por Lisboa. Em um vídeo, ela chamou a atenção ao aparecer rebolando para o amado nas ruas da cidade portuguesa.

Gracyanne Barbosa exibe bumbum suado após cardio

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado após o aeróbico.

É bom lembrar que semanas atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousado. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

