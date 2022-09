Gracyanne Barbosa choca ao mostrar bíceps musculosos: "Não treino, mas deveria"

De blusinha, musa fitness Gracyanne Barbosa impressiona ao mostrar bíceps musculosos em novo clique e faz revelação chocante sobre o corpo

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 09h02

Gracyanne Barbosa (39) usou as redes sociais na última segunda-feira, 26, para responder dúvidas feitas pelos seus milhões de seguidores. Após abrir a caixinha de perguntas, a influenciadora digital atendeu o pedido de um seguidor e mostrou em seu Instagram seus bíceps musculosos.

Dona de um corpo malhado e escultural, ela aparece com uma blusa preta regata de alcinha para revelar os seus braços musculosos. Além disso, ela aproveitou o momento para de surpreender a web com o volume e definição, admitindo que não costuma treinar essa parte do corpo.

"Não treino bíceps, mas deveria", disse ela no Instagram Stories fazendo uma pose clássica para mostrar os bíceps musculosos.

Ainda na última semana, a modelo fez aniversário e não deixou de impressionar a web com o seu corpão, compartilhando um registro sensual na piscina em que aparece deixando o maiô no limite. Já recentemente, a musa fitness deixou o seu bumbum GG em destaque ao mostrar treino intenso de rotina.

De blusinha, Gracyanne Barbosa impressiona ao mostrar bíceps musculosos em novo clique:

