Gracyanne Barbosa leva tombo por causa de Belo na academia

Ao tentar fazer uma pose inusitada, Gracyanne Barbosa foi parar no chão por uma falha do marido, Belo: 'Certeza que ia segurar'

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 19h53

A musa fitness Gracyanne Barbosa compartilhou um momento inusitado nas redes sociais. Ela levou um tombo na academia quando o seu marido, Belo, não a segurou durante uma pose ousada.

Nas imagens, a beldade apareceu fazendo um exercício de equilíbrio com seu personal trainer e recebendo o suporte do marido. Porém, em um momento, Belo se afastou e ela caiu no chão.

“Confie no seu tudão e falhe miseravelmente. Tinha certeza que ele iria me segurar”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs reagiram ao vídeo. “A cara dele foi a melhor”, disse um fã. “Sua risada é a melhor Gra”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo fazendo alongamento ousado

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou com mais um vídeo se exercitando. Dessa vez, ela apareceu se alongando de uma forma inusitada e deu o que falar. De cabeça para baixo, a esposa do cantor Belo apareceu esticando bem as pernas e com elas abertas deixou sua parte íntima em evidência. Vestindo apenas calcinha e top, a famosa causou ao exibir suas curvas saradas quase nuas.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

Após a repercussão do vídeo ousado, o cantor Belo resolveu se pronunciar e surpreendeu ao falar que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

