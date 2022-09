Escandalizou! Gracyanne Barbosa puxa a parte de cima do maiô até o limite: "Transbordando"

Celebrando os 39 anos, Gracyanne Barbosa puxa a parte de cima do maiô até o limite em clique sensual na piscina

Gracyanne Barbosa (39) atraiu todos os olhares para ela após uma publicação na última terça-feira, 20. A beldade brasileira publicou um clique picante nas redes sociais para comemorar sua chegada aos 39 anos em que aparece poderosa na piscina.

Na foto, a musa fitness posou dentro de um espelho d'água com um maiô coladíssimo ao corpo. Sem pudores, ela puxou a parte de cima deixando os seios fartos em evidência e impressionou ao mostrar todas as suas curvas malhadas.

Sem deixar o carão de lado, ela ostentou uma beleza fora do comum na peça de banho na cor verde-limão: "Mais um ano de vida, obrigada senhor, por me sustentar até aqui, por segurar sempre em minha mão e me direcionar, mesmo sendo tão falha, nunca me deixou só", começou ela.

"Quero agradecer mais uma vez, a todas as mensagens e postagens de carinho, nem sei se mereço tanto, meu coração ficou quentinho e transbordando amor! Obrigada a todos os seguidores, fã clubes, amigos e minha família por fazerem o meu dia, mais feliz!", encerrou ela na publicação.

Nos comentários, é claro, os fãs celebraram a data importante com a influenciadora digital: "Parabéns! Você é maravilhosa", disse uma seguidora. "Que seu novo ano seja repleto de amor e felicidades", continuou. "Deusa! Parabéns", destacou um terceiro.

Também quem não deixou de celebrar a data foi o cantor Belo, marido da musa fitness. Em uma postagem no Instagram, o compositor brasileiro mostrou todo o seu romantismo ao se declarar para a amada: ''Meu tudão''.

Deu ruim! Gracyanne Barbosa leva tombo na academia por causa de Belo:

Há pouco tempo, Gracyanne Barbosa compartilhou um vídeo inusitado nas redes sociais. Ela caiu no chão quando confiou que seu marido, Belo, iria segurá-la, mas ele se afastou bem na hora.

Nas imagens, a beldade apareceu fazendo um exercício de equilíbrio com seu personal trainer e recebendo o suporte do marido. Porém, em um momento, Belo se afastou e ela caiu no chão. "Confie no seu tudão e falhe miseravelmente. Tinha certeza que ele iria me segurar”, disse ela na legenda.