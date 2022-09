Belo faz declaração de amor para Gracyanne Barbosa: 'Quero mais 100 anos'

Belo esbanja romantismo ao celebrar o aniversário de 39 anos da esposa, Gracyanne Barbosa: 'Meu tudão'

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 09h11

O cantor Belo começou o dia com uma homenagem especial para a sua esposa, a musa fitness Gracyanne Barbosa. Ela completou 39 anos de idade nesta terça-feira, 20, e ganhou uma declaração de amor do maridão.

Em um post no Instagram, o artista compartilhou um vídeo com vários momentos do casal em viagens e aproveitou para falar sobre a importância dela em sua vida.

"Niver do amor da minha vida!! Te amo mais que tudo meu tudão, minha maravilhosa!! Você é luz na caminhada de muitos! Quero mais 100 anos com você. Peço a DEUS que te dê muita saúde e paz o resto estarei aqui lado a lado pra buscar contigo guerreira!! Minha novinha. Você ensina a todos da sua família o significado do verdadeiro AMOR!! Felicidades muitas felicidades, pois você merece o mundo", contou.

Deu ruim! Gracyanne Barbosa leva tombo na academia por causa de Belo

Há pouco tempo, Gracyanne Barbosa compartilhou um vídeo inusitado nas redes sociais. Ela caiu no chão quando confiou que seu marido, Belo, iria segurá-la, mas ele se afastou bem na hora.

Nas imagens, a beldade apareceu fazendo um exercício de equilíbrio com seu personal trainer e recebendo o suporte do marido. Porém, em um momento, Belo se afastou e ela caiu no chão.

“Confie no seu tudão e falhe miseravelmente. Tinha certeza que ele iria me segurar”, disse ela na legenda.