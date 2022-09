De costas, Gracyanne Barbosa empina o bumbum GG em calça coladíssima: ''Iniciar nosso treino''

De costas, musa fitness Gracyanne Barbosa deixa bumbum GG e corpo malhado em destaque ao mostrar treino intenso de rotina

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 07h51

Gracyanne Barbosa (39) registrou mais um dos seus treinos de rotinas em sua rede social. Na noite da última quinta-feira, 22, ela iniciou o dia com um exercício de musculação na academia e chamou a atenção ao mostrar detalhes do seu corpão malhado.

No registro compartilhado pela esposa do cantor Belo(48), ela apareceu de costas e usando uma calça de ginástica, que deixou em destaque o seu bumbum GG, além dos seus braços musculosos. Ostentando seu corpaço sarado, a musa demais deixou a web babando.

"Vamos iniciar nosso treino de superior", escreveu ela em um dos registros compartilhados no Instagram Stories.

Ainda nas últimas semanas, a famosa deu o que falar ao apostar em um macacão coladíssimo para treinar sem roupa íntima na academia do hotel onde estava em Lisboa. Mesmo fora do Brasil, ela deu um jeito de continuar sua rotina saudável sem suas marmitas.

Gracyanne Barbosa deixa bumbum GG e corpo malhado em destaque ao mostrar treino intenso de rotina:

Deu ruim! Gracyanne Barbosa leva tombo na academia por causa de Belo

Há pouco tempo, Gracyanne Barbosa compartilhou um vídeo inusitado nas redes sociais. Ela caiu no chão quando confiou que seu marido, Belo, iria segurá-la, mas ele se afastou bem na hora.

Nas imagens, a beldade apareceu fazendo um exercício de equilíbrio com seu personal trainer e recebendo o suporte do marido. Porém, em um momento, Belo se afastou e ela caiu no chão.

“Confie no seu tudão e falhe miseravelmente. Tinha certeza que ele iria me segurar”, disse ela na legenda.