De roupa de ginástica, Grazi Massafera exibe corpão e fãs se iludem: ''Volta pro ex''

Em várias poses, Grazi Massafera exibe curvas mega torneadas e internautas não perdoam citando Cauã Reymond

A atriz Grazi Massafera (40) deu um show de beleza e boa forma em novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 20, a famosa esbanjou suas curvas esculturais ao aparecer de roupa de ginástica e chamou a atenção.

Cheia de naturalidade, a loira fez várias poses e provou ser dona de corpão torneado. Dona de um estilo básico estiloso, Grazi apareceu de top e calça de ginástica, de cor preta, com detalhes coloridos.

"Bora iludir o relógio", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a musa recebeu vários elogios. "Gata", admiraram.

Contudo, as mensagens não ficaram apenas nisso, os internautas acabaram se iludindo com o término de Cauã Reymond (42) e começaram a shippar a ex-BBB com o pai de sua filha. "A cara de quem vai voltar pro ex-marido", brincaram. "Volta com o Cauã", pediram outros.

Leia também:Em meio ao término de seu casamento, Cauã Reymond enfrentou trabalho árduo: ''Exige muito''

Veja as fotos de Grazi Massafera:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Cauã Reymond se manifesta sobre fim de casamento com Mariana Goldfarb

Cauã Reymond (42) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 19, para se pronunciar sobre o fim de seu casamento com Mariana Goldfarb (33).

Através dos Stories do Instagram, o ator confessou que não gosta de expor sua vida pessoal, mas devido as diversas mensagens e ligações que está recebendo, decidiu confirmar o término da relação.

"Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana", começou ele.

Em seguida, Reymond deixou claro que não falará mais sobre o assunto. "Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", finalizou.

Cauã e Mariana estavam juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais. O fim do casamento foi anunciado pela influenciadora digital nesta manhã. "Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas."

"Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado, então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir", disse ela.