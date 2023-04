Em meio ao término de seu casamento, Cauã Reymond enfrentou trabalho árduo: ''Exige muito''

Após confirmar fim de seu casamento, Cauã Reymond participa de coletiva de novela e abre o jogo sobre bastidores de 'Terra e Paixão'

O ator Cauã Reymond (42) ficou em foco nesta quarta-feira, 19, após confirmar o fim de seu casamento com Mariana Goldfarb (33) e, nos últimos dias, por ter visitado a casa do BBB para divulgar Terra e Paixão, próxima novela das nove.

Em coletiva de imprensa da trama de Walcyr Carrasco, a CARAS Digital ficou sabendo como foi para o artista integrar um elenco cheio de nomes conhecidos como Tony Ramos (74), seu pai na história, e Glória Pires (59), sua madrasta vilã.

Cauã Reymond se mostrou extremamente satisfeito com os colegas e comentou sobre o ambiente ser muito harmonioso, apesar do trabalho cheio de responsabilidade que estão fazendo.

"Mesmo sabendo que é um trabalho árduo, novela das nove ela exige muito das pessoas, às vezes a gente tá em mais uma locação, deslocamento, volume de texto, todo mundo chega pra dar o seu melhor e isso faz com que o trabalho fique mais fácil", revelou como é intenso o ritmo de gravações.

Após falar da rotina pesada, o ator resumiu brevemente o seu personagem Caio, que estará ligado a protagonista Aline, vivida por Barbara Reis (33). "A mensagem do meu personagem, é de esperança, ele se inspira muito na personagem da Barbara por conta da paixão que ela desperta nele, mas no caso dele é muito força, muita coragem de enfrentar esse pai, porque ele é o grande gestor da fazenda e a Irene, personagem da Gloria, quer tirar e começa uma manipulação pra tirar a sucessão do Caio e passar para o Daniel", contou sobre o personagem ter pedido a mãe no parto e conviver com uma madrasta malvada.

Antônio (Tony Ramos), Irene (Gloria Pires), Petra (Debora Ozório), Daniel (Johnny Massaro) e Caio (Cauã Reymond) Foto: Globo/João Miguel Júnior

Cauã continuou dando detalhes sobre a história: "E é um momento muito delicado, porque ele ama muito o irmão, mas, ao mesmo tempo, ele decide comprar essa briga", revelou sobre Caio ter uma disputa com Irene e Daniel (Johnny Massaro).

Caio (Cauã Reymond), Aline (Barbara Reis) e Daniel (Johnny Massaro) - Foto: Globo/João Miguel Júnior

