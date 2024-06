Yasmin Brunet mostra fotos inéditas de seu aniversário: 'Festa do líder'

Baile da Sereia! A ex-BBB Yasmin Brunet abriu o primeiro álbum de fotos da sua festa de aniversário e recebeu elogios pela produção

A modelo Yasmin Brunet compartilhou com os fãs registros da sua festa de aniversário, realizada na noite de terça-feira, 11, em São Paulo. O evento, que contou com a presença de diversos famosos, foi organizado pela própria aniversariante em um hotel luxuoso.

Com uma decoração inspirada no fundo do mar, Yasmin celebrou a chegada de seus 36 anos com o 'Baile da Sereia'. No registro publicado em seu perfil no Instagram, a ex-participante do BBB 24, da Globo, mostrou o momento em que recebeu alguns convidados da festa.

Nas imagens, a famosa surge dançando no palco ao lado de amigas como Pocah e Raquele, sua ex-colega de reality show. Trechos de apresentações dos cantores Orochi, L7nnon e Veigh também foram compartilhados por Yasmin Brunet.

Nos comentários da postagem, a filha de Luiza Brunet recebeu elogios de diversos admiradores e amigos que prestigiaram a data especial. "Simplesmente a festa do líder [BBB] que a gente sempre sonhou, só que mil vezes melhor! você merece", declarou uma internauta.

"Eu amo que você arrasa em qualquer coisa que você se propõe a fazer", disse outra. "Uma festa com direito a uma mega produção! Tudo muito lindo", falou uma terceira. "Sabe dar festa", comentou a influenciadora e ex-A Fazenda Ingrid Ohara.

Vale lembrar que Yasmin Brunet também dividiu detalhes dos preparativos da comemoração. Em suas redes sociais, a modelo revelou a luxuosa decoração, que incluía paineis com imagens do fundo do mar na entrada, um teto personalizado para imitar o oceano, além de muitos itens em tons de azul e iluminação especialmente criada para a ocasião e personalizada com desenhos de sereia.

A ex-BBB ainda arrancou o fôlego dos seguidores ao exibir sua produção no maior estilo sereia. Com os cabelos loiros ainda mais longos e uma maquiagem natural, a musa apostou em um vestido branco bem justo e com detalhes transparentes como seu primeiro look. Durante a festa, ela trocou para um modelo preto.

Yasmin Brunet foi emancipada aos 16 anos

Na tarde de segunda-feira, 10, a modelo Luiza Brunet compartilhou o motivo por trás da decisão de emancipar sua filha, Yasmin Brunet, aos 16 anos. Em uma entrevista ao vídeocast Café com Respostas, apresentado por Zilu Camargo, ela revelou que aceitou a ideia da herdeira para diminuir as comparações entre elas.

"A Yasmin é uma menina que teve autonomia muito cedo. Pelo fato dela ter escolhido a mesma carreira que eu, de modelo, ela sofreu muita cobrança, comparação. 'Se você for igual sua mãe, você vai ser maravilhosa. Ela é maravilhosa, é você?'. Antes dos 17 anos, com 16 e pouquinho, ela quis ser emancipada e foi morar em Nova York", relatou; confira detalhes!