Yasmin Brunet mostra preparação para festa de aniversário: "Baile da Sereia"

Na expectativa para a festa de aniversário, Yasmin Brunet posou ao lado do cachorrinho para comentar sobre preparação para o 'Baile da Sereia'

Yasmin Brunet está empolgada para comemorar seu aniversário de 36 anos! Ela completou mais um ano de vida no dia 06 de junho e já está se preparando para celebrar com a família e amigos. Nesta terça-feira, 11, a modelo posou com seu cachorrinho e falou da preparação.

"Me preparando para o #BaileDaSereia com @yasminbeauty", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores deixaram diversos elogios à ex-BBB. "Linda demais", elogiou um deles. "Yasbru com cachorrinhos é o meu tópico sensível", confessou uma internauta. "Ansiosa para a festa", afirmou mais uma.

Ainda nesta terça-feira, 11, Yasmin receberá cerca de 350 convidados em um hotel luxuoso na capital paulista. O evento requintado conta com menu assinado pelos chefs Felipe Rodrigues, Rachel Codreanschi e Saiko Izawa.

No line-up, Dennis DJ é um dos confirmados como atração musical. Além de uma atração surpresa, haverá também show de DJ GBR e dos Locos DJs.

Nos Stories do Instagram, a modelo contou que convidou quase todos os ex-bbb's, como Alane, Beatriz, Matteus e Isabelle. Inclusive, compartilhou que Wanessa Camargo confirmou presença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Saiba o motivo por trás da emancipação de Yasmin Brunet

Na tarde da última segunda-feira, 10, a modelo Luiza Brunet compartilhou o motivo por trás da decisão de emancipar sua filha, Yasmin Brunet, aos 16 anos. Em uma entrevista ao vídeocast Café com Respostas, apresentado por Zilu Camargo, ela revelou que aceitou a ideia da herdeira para diminuir as comparações entre elas.

"A Yasmin é uma menina que teve autonomia muito cedo. Pelo fato dela ter escolhido a mesma carreira que eu, de modelo, ela sofreu muita cobrança, comparação. 'Se você for igual sua mãe, você vai ser maravilhosa. Ela é maravilhosa, é você?'. Antes dos 17 anos, com 16 e pouquinho, ela quis ser emancipada e foi morar em Nova York", relatou.

Luiza contou que o pai de sua filha, Armando Fernandez, inicialmente mostrou-se hesitante, porém acabou concordando com a ideia. "Ela queria seguir a carreira de modelo e estava cansada das comparações. A gente fez a emancipação dela, alugou um apartamento e ela foi aos poucos ganhando a sua identidade", disse.