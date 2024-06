Wanessa Camargo celebra aniversário de Yasmin Brunet: "Coração puro"

A cantora Wanessa Camargo postou nas redes sociais um vídeo recordando momentos no BBB 24 ao lado de Yasmin Brunet e parabenizou a amiga

Wanessa Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Yasmin Brunet. Nesta quinta-feira, 6, a modelo completou 36 anos de vida, e a cantora fez questão de parabenizá-la.

No feed do Instagram, a artista publicou um vídeo recordando vários momentos marcantes que viveu ao lado da modelo durante o BBB 24, da TV Globo, e rasgou elogios para a modelo. "Yasmin, linda por fora e por dentro, de coração puro. Desejo tudo de incrível e melhor para você. Viva a nossa sereia!", declarou a famosa.

Os fãs celebraram a amizade de Wanessa e Yasmin nos comentários. "A amizade de vocês é uma das coisas mais linda da vida, juro", disse uma seguidora. "Que saudade! Foram tantos momentos incríveis. Amo vocês", escreveu outra. "Parabéns @yasminbrunet, tudo de melhor e muito amor e felicidade... a amizade de vocês duas é muito linda de se ver", falou uma fã. "Parabéns, @yasminbrunet!!! Toda felicidade do mundo!!! E eu amo essa amizade!", comentou mais uma.

Confira:

Wanessa expõe mudança drástica no namoro com Dado Dolabella

Após sair do Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo enfrentou um turbilhão, especialmente em seu relacionamento com Dado Dolabella. Meses após sua expulsão do programa, ela revelou ter tomado uma atitude drástica em relação ao namoro com o ator quando deixou o confinamento. No entanto, ressaltou que eles conseguiram superar a crise com algumas mudanças.

Em entrevista ao Extra, Wanessa revelou que não chegou a terminar, mas tomou a iniciativa de pedir um tempo no relacionamento. Apesar de ainda estar apaixonada pelo cantor, ela sentiu a necessidade de processar tudo o que aconteceu.

"Tive essa atitude (de pedir um tempo no relacionamento) pelo turbilhão de informações que recebi. Não conseguia processar. Precisava ter tempo para olhar o que foi dito e tomar minha própria decisão", ela se referiu aos rumores envolvendo seu namoro, sua família e também sua eliminação conturbada do reality show da Globo. Saiba mais!