Wanessa expõe mudança drástica no namoro com Dado Dolabella: ‘Tive essa atitude’

Wanessa relembra crise no relacionamento e revela atitude drástica em relação ao namoro com Dado Dolabella logo após sua saída do BBB 24

Após sair do Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo enfrentou um turbilhão, especialmente em seu relacionamento com Dado Dolabella. Meses após sua expulsão do programa, ela revelou ter tomado uma atitude drástica em relação ao namoro com o ator quando deixou o confinamento. No entanto, ressaltou que eles conseguiram superar a crise com algumas mudanças.

Em entrevista ao Extra, Wanessa revelou que não chegou a terminar, mas tomou a iniciativa de pedir um tempo no relacionamento. Apesar de ainda estar apaixonada pelo cantor, ela sentiu a necessidade de processar tudo o que aconteceu e, por isso, decidiu que seria melhor que ficassem um tempo afastados e longe dos holofotes.

“Tive essa atitude (de pedir um tempo no relacionamento) pelo turbilhão de informações que recebi. Não conseguia processar. Precisava ter tempo para olhar o que foi dito e tomar minha própria decisão”, ela se referiu aos rumores envolvendo seu namoro, sua família e também sua eliminação conturbada do reality show da Globo.

Após tomar a decisão drástica, Wanessa contou que com o tempo, passou a conversar novamente com o ex-namorado e eles decidiram retomar o romance com calma e amor: “Depois, nós dois voltamos a conversar. Quando existe amor, vontade de ficar junto, evoluir o relacionamento, vale a pena retomar”, ela se derreteu pelo ator e cantor.

Por fim, a cantora garantiu que precisou fazer alguns ajustes no relacionamento, mas que está realizada em seu namoro com o artista: “A gente ainda tem muita lenha para queimar (risos). Claro que fizemos mudanças, ajustes, definimos espaços, tudo para acrescentar para nós dois. É o que a maturidade traz”, ela explicou que passou por mudanças.

Vale lembrar que Wanessa Camargo e Dado Dolabella anunciaram sua reconciliação em entrevista ao Gshow, quando a cantora retornou aos palcos pela primeira vez após sua participação do BBB 24. "A gente conversou bastante. E a gente tá tendo mais uma chance pra gente, porque não é uma história de alguns dias atrás”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Mãe de Wanessa responde qual é o problema de Dado Dolabella:

Nesta terça-feira, 4, Zilu Godoi fez suspense ao falar de sua relação e opiniões sobre Dado Dolabella, que assumiu a volta do relacionamento com sua filha, Wanessa Camargo, recentemente. Durante o lançamento de seu podcast, o Café com Respostas, ela foi questionada pelo colunista Leo Dias sobre qual seria o problema de Dado Dolabella.

“Acho que eu não preciso dizer. Preciso? Acho que não”, a mãe da artista disparou. Ainda no bate-papo, Godoi ressaltou que o que mais importa para ela é ver a filha feliz. “O importante é que eu quero que a minha filha seja feliz, quero que ela seja quem ela é. E eu tenho uma boa relação com ela. Então, isso, pra mim, é o que importa”, finalizou; relembre os rumores da suposta desavença entre Zilu e Dado.