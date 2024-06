Yasmin Brunet celebra aniversário ao lado de famosos no ‘Baile da Sereia’

Yasmin Brunet comemora aniversário em grande estilo com celebridades no 'Baile da Sereia' em São Paulo; saiba quem marcou presença

Na noite da última terça-feira, 11, Yasmin Brunet celebrou a chegada de seu aniversário em grande estilo no 'Baile da Sereia', uma festa organizada pela própria modelo em um hotel luxuoso em São Paulo. Rodeada por diversas celebridades e com uma decoração inspirada no fundo do mar, a beldade comemorou a chegada de seus 36 anos.

Através das redes sociais, Yasmin compartilhou detalhes dos preparativos do evento. Ela revelou a luxuosa decoração, que incluía paineis com imagens do fundo do mar na entrada, um teto personalizado para imitar o oceano, além de muitos itens em tons de azul e iluminação especialmente criada para a ocasião e personalizada com desenhos de sereia.

Yasmin também mencionou que a festa teve um sistema de segurança especial para evitar penetras, com o QR code de acesso sendo divulgado aos convidados apenas pouco antes do início do evento. Entre os presentes, estavam alguns ex-participantes do Big Brother Brasil. Inclusive, Brunet mostrou que se arrumou no hotel ao lado de FernandaBande e GiovannaPitel.

Depois de pronta, Yasmin arrancou o fôlego dos seguidores ao exibir sua produção no maior estilo sereia. Com os cabelos loiros ainda mais longos e uma maquiagem natural, a musa apostou em um vestido branco bem justo e com detalhes transparentes como seu primeiro look. Durante a festa, ela trocou para um modelo preto.

Outros nomes como Lucas Buda, Marcus Vinícius, Michel, Raquelle, Nizam, Juninho, Deniziane, Lucas Pizane, Giovanna Lima, Leidy Elin, Vinicius e Vanessa Lopes marcaram presença no evento. Wanessa Camargo também não deixou de prestigiar a amiga e compareceu na festa ao lado de seu namorado, Dado Dolabella.

Além dos ex-brothers, familiares da modelo particpou do festão, como sua mãe, Luiza Brunet, e seu irmão Antônio Fernandez. Por fim, várias outras celebridades e amigas próximas prestigiaram a loira, como Ana Castela, Gustavo Mioto, Pocah, Kéfera, Vivi Wanderley, Flavia Pavanelli e o rapper L7nnon, que fez uma apresentação no evento; confira fotos:

Yasmin Brunet foi emancipada aos 16 anos:

Na tarde desta segunda-feira, 10, a modelo Luiza Brunet compartilhou o motivo por trás da decisão de emancipar sua filha, Yasmin Brunet, aos 16 anos. Em uma entrevista ao vídeocast Café com Respostas, apresentado por Zilu Camargo, ela revelou que aceitou a ideia da herdeira para diminuir as comparações entre elas.

"A Yasmin é uma menina que teve autonomia muito cedo. Pelo fato dela ter escolhido a mesma carreira que eu, de modelo, ela sofreu muita cobrança, comparação. 'Se você for igual sua mãe, você vai ser maravilhosa. Ela é maravilhosa, é você?'. Antes dos 17 anos, com 16 e pouquinho, ela quis ser emancipada e foi morar em Nova York", relatou; saiba mais.