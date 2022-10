Tiago Leifert e Daiana Garbin fazem festa luxuosa para a filha, Lua

Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, Lua ganha festa de aniversário luxuosa e a mamãe coruja mostra os detalhes da mesa do bolo

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 20h43

A jornalista Daiana Garbin encantou os fãs ao exibir os detalhes da festa de aniversário da filha, Lua, fruto do casamento com Tiago Leifert. A menina completou 2 anos de vida na última sexta-feira, 28, e ganhou uma festa luxuosa.

A família se reuniu para celebrar a nova idade da garotinha em uma festa com o tema da animação A Pequena Sereia. O bolo de quatro andares contou com decoração personalizada com o tema do fundo do mar e uma sereia no topo. Além disso, a mesa dos doces contou com vários quitutes cuidadosamente decorados com a temática da celebração. Inclusive, a decoração contou com um painel ao fundo e várias bexigas.

No dia do seu aniversário, Lua ganhou homenagens dos pais nas redes sociais. Daiana compartilhou um vídeo da filha brincando de tocar piano na casa da família e falou do seu amor pela menina. “2 anos de Lua! Lua é alegria, é luz, é amor. Parabéns, minha filha! Eu amo ser sua mãe. Eu te admiro muito. Feliz aniversário! Te amo!”, escreveu a jornalista.

Por sua vez, Tiago Leifert mostrou uma foto de um passeio com a filha em um parque e declarou: "Dois anos do meu bebê-tigre! Esperta, forte e determinada. Aos 2 anos de idade. Socorro!".

Veja as fotos da decoração da festa de aniversário da filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin: