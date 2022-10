Daiana Garbin compartilha vídeo fofo da filha para comemorar seus 2 anos

Lua, filha de Daiana Garbin e Tiago Leifert, completou 2 aninhos e ganhou uma homenagem muito fofa da mamãe

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 16h21

Lua, filha do apresentador Tiago Leifert (42) e da jornalista Daiana Garbin (40), faz sucesso nas redes sociais pelo seu excesso de fofura e neste dia especial não foi diferente. A pequena está completando 2 aninhos e ganhou uma homenagem linda da mamãe, acompanhada de um vídeo extremamente fofo, no qual Lua aparece se divertindo em frente a um piano de brinquedo.

“2 anos de Lua! Lua é alegria, é luz, é amor. Parabéns, minha filha! Eu amo ser sua mãe. Eu te admiro muito. Feliz aniversário! Te amo!”, escreveu a jornalista.

Nos comentários, muitos amigos famosos do casal mandaram suas felicitações e carinho. Tata Werneck escreveu: “Linda! Alegre! Perfeita! Deus abençoe! Saúde amém!” Fernanda Gentil também fez questão de comentar: “Ai eu amo.”

Daiana Garbin e Tiago Leifert conscientizam sobre câncer ocular infantil

O casal também costuma usar as redes sociais para falar sobre o Câncer Ocular, conhecido também como Retinoblastoma, um câncer raro que afeta a região dos olhos, diagnóstico que a pequena recebeu com apenas 11 meses de vida. Por isso, os pais da pequena Lua, decidiram criar um evento de conscientização sobre o Retinoblastoma em várias cidades do país, o 'De Olho nos Olhinhos', que visa ajudar outras famílias a terem um diagnóstico precoce do câncer que afeta principalmente crianças.

O casal esteve presente no evento que aconteceu em setembro de 2022, em São Paulo, e Daiana falou pelas redes sociais: “Eu e Tiago decidimos iniciar uma campanha de conscientização para que famílias detectem problemas oculares antes do que nós conseguimos, já que a Lua foi diagnosticada tarde (felizmente não tarde demais, mas tarde)", disse a jornalista em uma publicação.