Virginia Fonseca brinca ao mostrar o novo visual das filhas: "Paguei a língua"

A influenciadora digita Virginia Fonseca encantou os seguidores ao mostrar as filhas, Maria Alice e Maria Flor, usando franja

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe estão com um novo visual! Nesta quarta-feira, 17, a influenciadora digital encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de 1 aninho, estão usando franja.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou uma foto em que ela e o marido aparecem ao lado das filhas, que estão exibindo o novo corte. Depois, mostrou fotos individuais das herdeiras. A apresentadora também dividiu um clique de quando era criança e também estava de franja.

Ao dividir os registros, Virginia falou sobre o visual de Maria Alice e Maria Flor, e confessou que está apaixonada. "Socorrooooo!! Paguei língua kkkk. As Marias estão de franjinha agora e estão a coisa mais linda do muuundooo!!!! Eu to completamente apaixonada", disse a mamãe coruja, à espera do terceiro filho, que se chamará José Leonardo.

Os internautas elogiaram as meninas. "Lindas demais", disse uma seguidora. "Ai que lindas!!! Que corte moderno! Arrasaram", escreveu outra. "Meu Deus, que fofura", falou uma fã. "Ficaram ainda mais lindas", comentou uma fã.

Confira as fotos:

Virginia passa por problemas com cesárea de suas filhas

Mais cedo, Virginia Fonseca, que está passando por sua terceira gravidez, desabafou sobre problemas que passou com o parto de suas primeiras filhas. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora digital publicou uma foto de sua cintura e trouxe alguns relatos sobre a cesariana das Marias.

No clique, ela apareceu com um curativo na linha de seu biquíni e explicou o motivo. "Relatos de mãe de 2 cesárias e grávida do terceiro filho: Um ponto na minha cesária inflamou. Vou na doutora hoje e aproveito e pergunto para ela o que fazer", desabafou ela, que não deu detalhes sobre como será o parto de seu terceiro filho.