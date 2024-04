Grávida de terceiro filho, Virginia passa por problemas com cesária de suas filhas

Grávida de seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca passa por problemas com a cicatriz da cesária de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor

A influenciadora digital Virginia Fonseca está passando por sua terceira gravidez. Mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, a empresária espera por José Leonardo, mais um fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe. E nesta quarta-feira, 17, ela desabafou sobre problemas que passou com o parto de suas primeiras filhas.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia publicou uma foto de sua cintura e trouxe alguns relatos sobre a cesariana das Marias. No clique, ela apareceu com um curativo na linha de seu biquíni e explicou o motivo.

"Relatos de mãe de 2 cesárias e grávida do terceiro filho: Um ponto na minha cesária inflamou. Vou na doutora hoje e aproveito e pergunto para ela o que fazer", desabafou Virginia, que não deu detalhes sobre como será o parto de seu terceiro filho.

Confira:

Virginia Fonseca responde se quer ter mais filhos com Zé Felipe

No último domingo, 14, Virginia Fonseca fez uma participação especial no programa Domingo Legal, do SBT. Na ocasião, a influenciadora digital contou qual é a chance de aumentar sua família com o cantor Zé Felipe.

Mãe de duas garotas, Maria Alice e Maria Flor, a empresária está grávida de seu terceiro filho, José Leonardo. E durante conversa com o apresentador Celso Portiolli, Virginia respondeu se pretende ter mais filhos com o herdeiro de Leonardo.

Na conversa, Celso questionou a loira sobre como estão as expectativas para a chegada do bebê, e a futura mamãe disse estar animada para conhecer o filho. "Eu tenho duas Marias e (agora vou ter) um Zé. Na minha casa, até os cachorros são fêmeas. Agora vem o Zé também para a gente dividir a bronca", disse Virginia.

Logo em seguida, o apresentador perguntou se ela desejava continuar ou parar de ter filhos. Sincera, Virginia disse: "Parar". No entanto, a opinião vai contra de Zé Felipe, que já falou anteriormente que quer ter mais herdeiros.

"O que a Virginia aguentar, eu tô pronto para fazer. Se ela aguentar, eu dou conta. Tô preparado", afirmou o cantor em participação do podcast PodPah no fim de março. Contudo, Zé afirmou que apenas toparia caso fosse algo de desejo da sua esposa.

"Vamos ser reais, pra nós, homens, é muito fácil... É virar o olhinho e meteu... Nos 9 meses que ela tava passando mal, se sentindo mal, sono, espinha, e nós estamos lá, com o pé pra cima. Depois que nasce, você cuida", confessou Zé na época.