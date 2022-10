Atualidades / Parabéns

Tiago Leifert parabeniza filha, Lua, pelos dois anos: "bebê-tigre"

Apresentador Tiago Leifert elogiou filha com publicação de foto inusitada no dia do aniversário dela

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 22h25

Tiago Leifert homenagem a filha por seu aniversário de dois anos - Foto: reprodução/Instagram/Globo