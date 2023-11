Tata Werneck usou vestido importado no aniversário de sua filha com Rafael Vitti; saiba valor

Tata Werneck e Rafael Vitti celebraram o aniversário de quatro anos de Clara Maria no último domingo, 29

Tata Werneck (40) e Rafael Vitti (27) se tornaram assunto no último domingo, 29, após comemorar os quatro anos de sua filha, Clara Maria. O casal fez uma festa luxuosa para um time de celebridades, e a humorista escolheu um vestido importado para a ocasião; saiba o valor a seguir.

A comediante escolheu um vestido da grife italiana Valentino. O modelo escolhido por Tata Werneck se chama Embroidered Crepe Couture Short Dress. A peça possui um laço de strass bordado, fecho traseiro com zíper oculto e é feita com lã, seda, viscose e elastano.

A peça está disponível para venda no site da grife de Valentino Garavani (91) por US$ 5.900, o que equivale a aproximadamente R$ 29 mil na cotação atual. Em seu perfil do Instagram, a atriz fez uma piada sobre a escolha do look. "Menor necessidade de ir de salto em festa de criança. Viajei", escreveu.

O aniversário da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti foi montado por Roberta Niemeyer. Grande nome da cenografia infantil, ela já trabalhou com o casal para a festa de três anos da pequena e também no chá de bebê da humorista.

A celebração aconteceu no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Além do casal, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso deram uma festa para Titi; Angelica e Luciano Huck já celebraram um aniversário de Eva; Deborah Secco já festejou com a filha, Maria Flor; e nomes como Xuxa e Gloria Maria também já estiveram no local.

Para o aniversário de Clara Maria, nomes como Fabiula Nascimento, Emilio Dantas, Leandro Lima, Letícia Colin, Michel Teló e Thaís Fersoza estiveram presentes. A pequena completou mais um ano de vida em 23 de outubro.