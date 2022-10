Tata Werneck mostra detalhes do festão de 3 anos da filha Clara Maria

Humorista Tata Werneck e ator Rafael Vitti fazem festa luxuosa para celebrar aniversário de Clara Maria com protocolo anti-covid

Os papais corujas Tata Werneck (39) e Rafael Vitti (26) fizeram uma festa luxuosa com a presença de famosos para comemorar mais um ano de vida da filha Clara Maria!

A pequena completou três aninhos no domingo, 23, e ganhou uma comemoração mais que especial, com o tema Unicórnio. Em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 24, a apresentadora do Lady Night abriu álbum de fotos da celebração.

Celebridades como Rosanne Mulholland e Marcos Veras, Bruno Gagliasso, David Junior, Marcelo Adnet, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch, Dona Déa Lúcia com os netos, Romeo e Gael, Michel Teló, a esposa, Thaís Fersoza, além dos filhos, Melinda e Teodoro, Letícia Colin, Michel Melamed e Uri marcaram presença na festa com decoração toda colorida e um bolo enorme de andar com lindas borboletas e arco-íris.

"Obrigada pelo carinho com minha filha. Obrigada meu Deus pela benção de ter as bisas junto. Minha denguinho certamente tava lá aproveitando (talvez agora com coragem de ir na tirolesa)", iniciou a comediante, citando sua avó que faleceu.

Em seguida, ela agradeceu ao laboratório responsável pelos testes de covid-19 na porta do evento e ao buffet. A famosa também fez questão de exaltar o maridão. "Obrigada laboratório que testou os convidados. Obrigada pela linda festa (não é permuta não tá gente? É gratidão mesmo pela festa linda! Ver minha filha com amigos, feliz, ter saúde pra estar com minha neném. Senhor, obrigada! Obrigada meu marido @rafaavitti por ser esse paizão que encoraja Caca nas aventuras enquanto mamãe reza. Amo vocês! Obrigada aos amigos queridos! E aos vovôs e vovós", declarou ainda Tata.

Werneck também publicou um vídeo em que aparece se divertindo ao lado da filha: "Esportes radicais em família. Lembrando que considero esporte radical coisas como "pegar uma toalha em local alto. Correr descalça. Dormir sem banho. Sair sem agasalho", brincou.

Tata prestou linda homenagem para a herdeira na web com um vídeo divertido em que as duas se encaram e tentam não rir. "Há 3 anos, quando você nasceu, eu renasci. Eu entendi a potência de Deus. Do amor. Da entrega. Fiz e faço e farei tudo que puder para que você tenha a melhor vida do mundo. Que seja livre nas suas escolhas. Que sinta meu apoio incondicional", disse a mãe coruja.

Confira os registros da festa de Clara Maria, filha de Tata Werneck e Rafael Vitti:

Tata Werneck homenageia a avó no dia em que ela completaria 90 anos

Saudade! A apresentadora Tata Werneck fez questão de lembrar com carinho de sua avó nas redes sociais, que faleceu há quase um ano. Hermelinda Arguelhes, mais conhecida como Denguinho, morreu no final do ano passado, aos 89 anos de idade. Na última quarta-feira, 19, a humorista publicou uma sequência de fotos com a avó, que completaria 90 anos se estivesse viva, e emocionou os seguidores com a linda declaração, comentando sobre a saudade e recordando a partida dela.

"Hoje você faria 90 anos. Que saudade de deitar e sentir esse cheirinho de vó. Aquela barriguinha linda. Aquele pezinho que eu passava creme. Aquelas unhas sempre feitas com esmalte de porpurina. Daqui a pouco vai ser o primeiro natal sem você, meu denguinho. Você me disse que ia partir que nem Chico Xavier: quando todo mundo tivesse feliz. Você partiu no ano novo. Esperou mais um Natal. Só Deus sabe como rezei pra ter mais um natal do seu lado. E tive", iniciou a famosa.

