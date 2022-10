Tata Werneck homenageia a avó no dia em que completaria 90 anos: ''Apareça em sonho de novo''

Apresentadora Tata Werneck faz declaração emocionante para a avó, Denguinho, que faleceu há quase um ano, e fala da saudade

Saudade! A apresentadora Tata Werneck (39) fez questão de lembrar com carinho de sua avó nas redes sociais, que faleceu há quase um ano.

Hermelinda Arguelhes, mais conhecida como Denguinho, morreu no final do ano passado, aos 89 anos de idade. Nesta quarta-feira, 19, a humorista, que comanda o programa Lady Night, publicou uma sequência de fotos com a avó, que completaria 90 anos se estivesse viva.

A esposa de Rafael Vitti (27) e mãe da pequena Clara Maria (2), emocionou os seguidores com a linda declaração para Denguinho, comentando sobre a saudade e recordando a partida dela.

"Hoje você faria 90 anos. Que saudade de deitar e sentir esse cheirinho de vó. Aquela barriguinha linda. Aquele pezinho que eu passava creme. Aquelas unhas sempre feitas com esmalte de porpurina. Daqui a pouco vai ser o primeiro natal sem você, meu denguinho. Você me disse que ia partir que nem Chico Xavier: quando todo mundo tivesse feliz. Você partiu no ano novo. Esperou mais um Natal. Só Deus sabe como rezei pra ter mais um natal do seu lado. E tive", iniciou a famosa.

"Até na sua partida você foi perfeita. Não teve medo algum. Estava feliz porque ia encontrar Jesus. Esperou eu me fortalecer e ter coragem de encarar sua perda, pegar sua mão e você partiu com todos a sua volta. Rezando. Cantando. Dizendo o quanto te amávamos. Eu te amo tanto denguinho. Eu vou te amar pra sempre. Eu faço piada pra aliviar a saudade, tá? Você me ensinou a ter senso de humor. E me ensinou a ter fé. Descansa. Você foi perfeita. Apareça em sonho de novo. Você tava mais linda ainda", finalizou Tata Werneck ao legendar a postagem.

Confira a homenagem de Tata Werneck para a avó:

Dani Calabresa conta que se distanciou de Tata Werneck

A humorista e apresentadora Dani Calabresa (40) revelou ao apresentador Fefito (34), em entrevista ao programa De Lado Com Fefito na segunda-feira, 17, que se distanciou um pouco da atriz e apresentadora Tatá Werneck, mas que ambas retomaram o contato recentemente. Dani se tornou conhecida nacionalmente a partir de 2008, quando entrou na MTV Brasil e trabalhou em programas como Quinta Categoria, Furo MTV e Comédia MTV. Ela permaneceu na emissora até 2013, quando assinou com a Band para integrar o CQC. Em 2010, Tatá entrou no elenco do programa Quinta Categoria, e no mesmo ano, participou do Comédia MTV. Ao Fefito, Dani Calabresa contou o motivo delas terem perdido o contato. "Eu e a Tatá demos uma afastada. Ela foi pra Globo, eu pro CQC, demorou pra gente se conectar", disse Dani. O gelo foi quebrado há algum tempo numa troca de mensagens. "A gente tem uma lembrança tão feliz da MTV. Eu disse que adoraria fazer um projeto com ela, e ela disse que iria amar", complementou.

"Essa conversa me deu uma paz no coração. A gente não se encontra, mas tem um carinho. Perdemos o contato, mas não a amizade. Mas tem também uma admiração. Tatá é genial, uma mulher comediante poderosíssima, que tem o melhor talk show!", Dani ressaltou.

