Dani Calabresa se reaproxima de Tatá Werneck: 'Perdemos o contato, mas não a amizade'

Dani Calabresa revelou o motivo pelo qual se distanciou de Tata Werneck após a MTV

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 08h17

A humorista e apresentadora Dani Calabresa (40) revelou ao apresentador Fefito (34), em entrevista ao programa De Lado Com Fefito desta segunda-feira, 17, que se distanciou um pouco da atriz e apresentadora Tatá Werneck (39), mas que ambas retomaram o contato recentemente.

Dani se tornou conhecida nacionalmente a partir de 2008, quando entrou na MTV Brasil e trabalhou em programas como Quinta Categoria, Furo MTV e Comédia MTV. Ela permaneceu na emissora até 2013, quando assinou com a Band para integrar o CQC.

Em 2010, Tatá entrou no elenco do programa Quinta Categoria, e no mesmo ano, participou do Comédia MTV. Ao Fefito, Dani Calabresa contou o motivo delas terem perdido o contato.

"Eu e a Tatá demos uma afastada. Ela foi pra Globo, eu pro CQC, demorou pra gente se conectar" , disse Dani. O gelo foi quebrado há algum tempo numa troca de mensagens. "A gente tem uma lembrança tão feliz da MTV. Eu disse que adoraria fazer um projeto com ela, e ela disse que iria amar.", complementou.

"Essa conversa me deu uma paz no coração. A gente não se encontra, mas tem um carinho. Perdemos o contato, mas não a amizade. Mas tem também uma admiração. Tatá é genial, uma mulher comediante poderosíssima, que tem o melhor talk show!", Dani ressaltou.

O talk show ao qual Dani se refere é o Lady Night, produzido e exibido pelo canal Multishow desde 10 de abril de 2017, no qual Tatá apresenta e realiza brincadeiras, esquetes e quadros de humor com celebridades brasileiras.

Tatá Werneck esclarece rumores de que teria uma rixa com Dani Calabresa

No ano de 2017, Tatá Werneck quis esclarecer uma notícia que indicava que ela teria alguma rixa com Dani Calabresa. A apresentadora do Lady Night se indignou com os rumores de que ela se recusou a gravar um comercial com humorista e desabafou por meio de entrevista ao colunista Bruno Astuto.

"Juro pela saúde da minha mãe que nunca houve nada parecido. Essa é a maior mentira da minha vida, não sei de onde saiu e não tem o menor fundamento. Para começar, nunca fui convidada para fazer nenhuma campanha com a Dani", pontuou Tatá.