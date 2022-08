Vitória Strada mostra bastidores de 'Lady Night' com Tata Werneck e Leticia Colin

Atriz Vitória Strada publica registros dos bastidores do programa 'Lady Night' com a apresentadora Tata Werneck e Leticia Colin

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 07h19 - Atualizado às 07h19

A atriz Vitória Strada (25) compartilhou fotos dos bastidores de sua participação no programa Lady Night, com Tata Werneck (38)!

Na noite de quarta-feira, 03, a noiva de Marcella Rica (30) mostrou como foi a gravação da atração do Multishow ao lado da também atriz Leticia Colin (32). Em seu perfil no Instagram, a campeã da Dança dos Famosos 2022 publicou uma sequência de fotos em que aparece em momentos divertidos com as famosas no set. Em um dos registros, Strada posou fazendo alongamento.

A artista, que interpretou Kyra em Salve-se Quem Puder, garantiu que se divertiu muito com o programa. "Spoiler do quanto a gente riu nessa gravação do #LadyNight!! Amei @tatawerneck @leticiacolin a melhor dupla!!!", escreveu Vitória na legenda da publicação.

"Ahahahha maravilhosa! Minha virilha chora vendo esse alongamento", brincou Tata nos comentários do post.

Leticia também chegou a publicar foto das gravações do Lady Night, em que aparece com o visual diferente, e disse: "Passando pra tirar essa ondinha de convidada do Lady Night da minha linda @tatawerneck ao lado da talentosa e @vitoriastrada_ Arrasta pro lado pra ver como eu estava gata. E depois noiz desconstruídas no camarim da Tata ;)".

Vale ressaltar que Colin está se preparando para viver sua nova personagem Vanessa, na novela Todas as Flores, que tem estreia prevista para outubro no Globoplay.

Confira os cliques de Vitória Strada com Leticia Colin e Tata Werneck:

Vitória Strada reproduz coreografia de 'Cachorrinhas', de Luísa Sonza

Vitória Strada mostrou que arrasa na dança e não foi à toa que venceu a Dança dos Famosos 2022, do Domingão! A atriz reproduziu a coreografia de Cachorinhas, de Luísa Sonza. Descendo até o chão, ela rebolou muito ao som da canção. "Obrigada Luisa Sonza por me deixar sem joelhos", brincou ela.

