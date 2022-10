Com vídeo divertido, Tatá Werneck encanta ao comemorar aniversário da filha: "Amor"

Tatá Werneck prestou uma linda declaração no aniversário de três anos da filha, Clara Maria

Dia de comemoração! Clara Maria, filha de Tatá Werneck (39) e Rafa Vitti (26), completou três anos de vida neste domingo, 23, e ganhou uma linda homenagem da mamãe coruja.

Em seu perfil no Instagram, a humorista compartilhou um vídeo divertido com a herdeira. Na gravação, as duas se encaram e tentam não rir, contudo, elas falham no desafio.

Tatá, então, aproveitou o registro para prestar uma linda declaração para a menina. "Há 3 anos, quando você nasceu, eu renasci. Eu entendi a potência de Deus. Do amor. Da entrega. Fiz e faço e farei tudo que puder para que você tenha a melhor vida do mundo. Que seja livre nas suas escolhas. Que sinta meu apoio incondicional", disse ela.

"O tanto que eu te amo você só vai entender quando eu mudar a língua portuguesa. Ainda não existe a expressão "você é a mais pura forma de amor que um ser humano é capaz de sentir". Você é sol pra mim, caca. E eu sou sol sua. A pessoa que mais me faz rir é, por coincidência, minha própria filha. Isso é amor", completou a apresentadora.

Os admiradores de Tatá se derreteram pelo vídeo e deixaram mensagens de felicitações para Clara Maria. "Parabéns, Cacá!!! Muita saúde e muitas risadas!", disse uma seguidora. "Ai que lindas! Que amor gigante. Viva Clara Maria e viva você mamãe inspiradora! Tô aqui sempre vibrando com a felicidade de vocês", comentou Sabina Sato. "Ahhh que lindeza sem fim! Muito amor pra ela", escreveu Fernanda Paes Leme. "Não existe bebe mais fofo. Nossa. Muito especial", falou Anitta.

