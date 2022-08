Simaria vai ao aniversário do filho de Simone em São Paulo

Após atrito na relação com a irmã, Simaria marca presença na festa de aniversário do sobrinho Henry, filho de Simone

A cantora Simaria fez questão de prestigiar a festa de aniversário do sobrinho, Henry, filho da irmã Simone Mendes. A festa aconteceu na noite de quinta-feira, 4, e ela foi ao local com seus dois filhos, Giovanna e Pawel.

Vale lembrar que Simaria não é vista com Simone há mais de um mês, quando elas tiveram atritos na relação e Simaria se afastou dos palcos. A cantora decidiu ficar um período sem fazer shows para cuidar da saúde. Desde então, Simone cumpre a agenda de shows sozinha.

As duas não se pronunciaram oficialmente sobre os rumores de brigas entre elas. Antes do período de pausa na carreira, Simaria fez declarações sobre os atritos com a irmã. Em entrevista para Leo Dias, do site Metrópoles, ela disse:"Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, disse a cantora, que detalhou o que sente: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone.”

Dando beliscões em Leo Dias, Simaria demonstrou para o jornalista o que Simone faria com ela. “Cala a boca, não faz isso, fica quieta”, falou a cada beliscão. “Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, questionou a sertaneja.

