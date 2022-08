Tarólogo surpreende com previsões para a dupla Simone e Simaria

Tarólogo Victor Valentim revela o que as cartas dizem sobre o futuro da dupla Simone e Simaria após atritos na relação delas

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 13h20

O astrólogo e tarólogo Victor Valentim fez previsões para a dupla Simone e Simaria. Atualmente, as irmãs estão separadas na carreira após Simaria se afastar dos palcos para cuidar da saúde. Antes disso, as duas se envolveram em rumores de atritos na relação delas. Assim, o tarólogo revelou o que as cartas dizem sobre elas.

O tarólogo disse que as irmãs devem seguir carreiras separadas, mas a amizade permanecerá firme e forte. “O amor entre as irmãs é e sempre será infinito. Mas é chegada a hora de novos horizontes. A busca da 'parte que falta' em cada uma é constante”, disse ele, que completou: “Novos produtores estarão ajudando em projetos particulares que estão vindo. As cartas mostram o encerramento e um fim de um cicloe de muitas brigas e desavenças”.

Então, ele refletiu mais: “O momento é de evitar mais conflitos internos. Devem aguardar um pouco. O tarot mostra que quando a questão financeira começar realmente a abalar a dupla, elas resolverão repensar um pouco. Aparecem muitos familiares fazendo a cabeça delas para que continuem juntas”.

Futuro das irmãs Simone e Simaria

Por fim, o tarólogo Victor Valentim revelou que uma delas devem lançar uma música de sucesso nos próximos meses. “Mas o orgulho no momento está grande. Até novembro um single vai estourar de uma das irmãs, com um grande engajamento e deixando seu publico subir à loucura. Aquilo que elas passaram e formaram juntas foi fruto de muita dedicação e amor, mas os conflitos e interesse de ambas e o amadurecimento deste relacionamento só vai existir perante essa separação”, afirmou ele, e finalizou sobre o momento em que estão afastadas no palco: “Ambas parecem insatisfeitas nas cartas. É recíproco entre as duas esta vontade. A amizade continuará. A carreira de cada uma seguirá do seu jeito”.

Atualmente, as irmãs Simone e Simaria ainda não têm uma data para voltarem a fazer shows juntas.