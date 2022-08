Filho de Simone Mendes e Kaká Diniz ganha festa luxuosa para comemorar aniversário de 8 anos

Henry, filho de Simone Mendes e Kaká Diniz, ganhou uma festa de aniversário com o tema Jurrassic Park

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 21h34

Nesta quinta-feira, 4, Simone Mendes (38) e Kaká Diniz (36) prepararam uma festa luxuosa para comemorar o aniversário de oito anos do filho mais velho, Henry.

A celebração teve o tema Jurassic Park, clássico dos cinemas, e aconteceu em um buffet Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, com a presença de vários famosos como o presidente da RedeTV!, Amilcare Dallevo Jr, a sua esposa, a apresentadora Daniela Albuquerque, e os filhos do casal, além da youtuber Camila Loures.

O local estava decorado com réplicas de dinossauros, ovos gigantes e um carro usado pelos personagens no filme. O ambiente também contou com muto verde para dar a ideia de uma floresta. Na festa, Henry apareceu sorridente ao lado dos pais e também da irmã caçula, Zaya (1).

Confira as fotos da festa de aniversário de Henry:

Henry - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Foto: Eduardo Martins/AgNews

Foto: Eduardo Martins/AgNews

Foto: Eduardo Martins/AgNews

Foto: Eduardo Martins/AgNews

Homenagem dos pais

Henry completou oito anos nesta quarta-feira, 3, e ganhou uma homenagem dos pais nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Simome compartilhou duas fotos do herdeiro agradeceu por ele ser um menino muito especial. "Hoje é dia do meu primeiro amor meu @henrydinizof Mamãe deseja o melhor de Deus pra sua vida meu filho, te amo absurdamente. Obrigada por ser tão especial, felicidades meu amor te amo!", declarou a irmã de Simaria (40).

Kaká também parabenizou o herdeiro. "Filho, como eu te desejei muito antes de casar com sua mãe; muito antes de Deus fazer essa reviravolta na minha vida; muito antes de eu perceber que faltava você pra completar o meu amor. Nem nos meus melhores sonhos imaginei um dia ter a chance de ser pai de uma criança tão abençoada. Sua essência, seu carisma, sua ternura me constrange, mas é um constrangimento de amor", escreveu o empresário em um trecho da homenagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!