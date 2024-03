Saiba quanto custou casamento luxuoso de Rômulo Arantes Neto e Mari Saad

Rômulo Arantes Neto e Mari Saad se casaram no litoral da Bahia neste sábado, 16, em uma cerimônia luxuosa para 200 convidados

Rômulo Arantes Neto (36) e Mari Saad (28) se casaram neste sábado, 16, em uma cerimônia luxuosa no litoral da Bahia. O casal reuniu cerca de 200 convidados e mostrou nas redes sociais momentos da festa que custou alguns milhares.

Mari Saad e Rômulo escolheram o Txai Resort Itacaré para a cerimônia , um complexo luxuoso do litoral baiano que conta com spa e casas para alugar. Segundo a CARAS Brasil apurou, o aluguel do espaço para uma cerimônia com 90 pessoas é de R$ 35 mil.

O buffet pode variar de R$ 280 a R$ 710 por convidado, em uma opção que não inclui bebidas alcóolicas. Porém, caso o evento tenha mais de 150 convidados, o espaço já tem determinado um buffet externo com uma taxa de R$ 17 mil para a cozinha.

O resort disponibiliza 40 acomodações para hospedagem, sendo o pacote mínimo de 15 acomodações por três noites. Em festas com mais de 20 convidados, é necessário fechar o hotel por completo. As diárias variam de R$ 3.020 a R$ 5.590.

O casamento de Mari Saad e Rômulo é considerado um Destination Wedding, Casamento de Destino, traduzido para o português. O casamento consiste em uma cerimônia em que os noivos escolhem uma cidade, ou até mesmo país, para celebrar a união.

Na festa do casal, nomes como Mari Gonzalez, Mariana Goldfarb, Flávia Viana, Camila Coutinho, Preta Gil e Otávio Muller estiveram presentes. Na noite anterior da cerimônia, os noivos ainda decidiram fazer um lual para os convidados.

Os dois chegaram ao resort alguns dias antes da cerimônia para aproveitar o local e conferir a organização do evento. Além do lual, que aconteceu na noite da sexta-feira, 15, eles organizaram drinks de boas-vindas aos convidados.

