Mari Saad exibe detalhes inéditos de seu casamento com Romulo Arantes Neto

Felizes para sempre! Mari Saad impressiona ao dividir álbum de fotos com detalhes de seu casamento íntimo e luxuoso com Romulo Arantes Neto

A empresária e influenciadora digital Mari Saad celebrou seu casamento com o ator Romulo Arantes Neto no último sábado, 16. Através de suas redes sociais, ela aproveitou o momento especial para compartilhar novos registros e alguns detalhes inéditos da cerimônia intimista realizada em um resort luxuoso em Itacaré, na Bahia.

Em seu perfil oficial no Instagram, Mari compartilhou um vídeo mostrando detalhes do casamento, que aconteceu em um jardim com vista para o litoral baiano. Para dizer o tão sonhado ‘sim’ e oficializar a união, os noivos improvisaram um altar ao ar livre, decorado com um deck de madeira, artigos religiosos e muitas flores brancas.

No registro também é possível acompanhar alguns detalhes da cerimônia. Mari desceu ao altar acompanhada de seu pai, enquanto Romulo aguardava após entrar tradicionalmente ao lado da mãe. A celebração teve início no final da tarde e se estendeu até a noite, quando as estrelas começaram a aparecer no céu.

Depois de se emocionarem durante o casamento, eles celebraram e saíram do altar comemorando. Entre as imagens, Mari também mostrou detalhes de sua produção, com foco em sua maquiagem e vestido enquanto se arrumava nos bastidores. Romulo também aparece se preparando em alguns poucos frames do vídeo curto.

Na legenda da publicação, a influenciadora famosa se derreteu pelo marido: “Momentos inesquecíveis! Faltam palavras para descrever a felicidade desse dia! Nossos amigos queridos, nossa família, o mar abençoando nossa união. Foi emocionante, vivemos, celebramos. Viva o nosso amor, para sempre”, disse Mariana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIANA SAAD (@marisaad)

“Obrigado por torcerem pelo nosso amor e mandarem as energias positivas de vocês”, ela agradeceu o apoio das seguidoras em seu dia especial. Em seu perfil, Romulo também dividiu alguns registros do casório: “Casei com o amor da minha vida”, ele se declarou para sua esposa na legenda em um álbum de fotos inéditas de seu casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ROMULO ARANTES NETO 🧿 Actor (@romuloarantesneto)



O vestido de noiva de Mari Saad:

Mari Saad compartilhou alguns registros de sua preparação para a cerimônia nas redes sociais. Conhecida por criar conteúdo sobre beleza, ela impressionou suas seguidoras ao escolher um modelo clássico com toques modernos. Seu vestido branco apresentava um tecido mais estruturado, que realçava suas curvas, além de ter um decote discreto e uma cauda longa.

Referência na maquiagem, Mariana optou por uma beleza leve e natural, sem exageros, usando tons de base, sombra e batom o mais natural possível. Para completar seu visual de noiva, escolheu um coque no estilo molhado e um brinco dourado em formato de sol; saiba mais detalhes sobre o casamento de Mari Saad e Romulo Arantes Neto.