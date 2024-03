Romulo Arantes Neto e Mari Saad se casam em cerimônia luxuosa na Bahia

Enfim, casados! Romulo Arantes Neto e Mari Saad sobem ao altar para celebrar sua união com casamento luxuoso no litoral da Bahia; veja fotos

Na tarde deste sábado, 16, o ator Romulo Arantes Neto e a empresária e influenciadora digital Mari Saad oficializaram sua união em um casamento intimista, mas luxuoso, realizado em um resort no litoral da Bahia, em Itacaré. Diante da presença de amigos famosos e familiares, eles subiram ao altar para celebrar os votos de amor eterno.

Mari compartilhou alguns registros de sua preparação para a cerimônia nas redes sociais. Conhecida por criar conteúdo sobre beleza, ela impressionou suas seguidoras ao escolher um modelo clássico com toques modernos. Seu vestido branco apresentava um tecido mais estruturado, que realçava suas curvas, além de ter um decote discreto e uma cauda longa.

Referência na maquiagem, Mariana optou por uma beleza leve e natural, sem exageros, usando tons de base, sombra e batom o mais naturais possível. Para completar seu visual de noiva, escolheu um coque no estilo molhado e um brinco dourado em formato de sol. Antes de caminhar até o altar, ela expressou sua gratidão pelo apoio das seguidoras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIANA SAAD (@marisaad)

“Estou muito feliz! Obrigada por todas as mensagens de amor. Me sinto pronta”, escreveu Mari, que encontrou Romulo na cerimônia. Em registros compartilhados por convidados do casamento, foi possível notar que o ator optou por visual discreto para harmonizar com o ambiente. Os dois subiram juntos ao altar em um jardim ao ar livre, com vista para o mar.

Inclusive, a lista de convidados incluiu inúmeros nomes conhecidos pelos seguidores de Mari e admiradores de Romulo. Preta Gil, que já foi casada com o padrasto do ator, deu suas bênçãos ao cantar na cerimônia. Além disso, personalidades como Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez e Camila Coutinho também marcaram presença no evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Mattos (@sergiomattos40)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alô Alô Bahia (@sitealoalobahia)

Vale lembrar que Mari e Romulo desembarcaram no local da cerimônia para curtir o resort há alguns dias. Bastante ansiosa, a influenciadora aproveitou para dar uma passadinha e conferir a organização do evento. Além disso, eles organizaram um welcome drinks e curtiram um luau com seus convidados na última sexta-feira, 15.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIANA SAAD (@marisaad)

A história de amor de Mariana Saad e Romulo Arantes Neto:

Vale lembrar que o casal assumiu o romance em março de 2022. Em uma entrevista à CARAS Brasil, eles compartilharam que se conheceram através das redes sociais e logo encontraram um tempo em suas rotinas corridas para um primeiro encontro - porém, Romulo acabou dormindo demais após voltar de uma viagem e perdeu o horário do jantar.

Apesar da frustração, Mari não desistiu do ator e decidiu dar uma segunda chance, o que acabou resultando no romance. Atualmente, os dois moram juntos e têm grandes planos para o futuro, incluindo a vontade de ter filhos. "A gente tenta buscar a melhor forma de ser harmonioso e dar certo", contou Romulo em uma conversa sincera com a revista.