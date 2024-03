Romulo Arantes Neto e Mari Saad mostram preparativos para o casamento

Juntos há dois anos, o ator Romulo Arantes Neto e a influenciadora Mari Saad subirão ao altar no próximo sábado, 16, em uma cerimônia intimista

O ator Romulo Arantes Neto está contando as horas para a chegada do grande dia em que subirá ao altar com a noiva, Mariana Saad. Através das redes sociais, o casal compartilhou alguns detalhes dos preparativos do casamento, que será realizado no próximo sábado, 16, em Itacaré, na Bahia.

Na última quarta-feira, 13, os dois seguiram juntos para o local da cerimônia, que acontecerá em um resort. Bastante ansiosa, a influenciadora aproveitou para dar uma passadinha e conferir a organização do evento.

Em seus stories no Instagram, Mari Saad publicou registros da recepção carinhosa do resort. A noiva do artista mostrou que o casal foi recebido com uma cesta belíssima de frutas, acompanhada de um cartão especial.

"Tão feliz por ter escolhido vocês. Obrigada do fundo do coração", declarou a influenciadora digital. Em outra imagem, ela compartilhou a estrutura da festa, que já começou a ser montada. Mari Saad e Romulo Arantes Neto estão juntos há dois anos e decidiram subir ao altar em setembro do ano passado, quando oficializaram o noivado.

Recentemente, o ator contou em entrevista ao Jornal Extra que a cerimônia será intimista e acontecerá à beira-mar, com a presença de familiares e amigos do casal. "Eu e Mari resolvemos tudo em cima da hora. Convidar gente demais não é o meu perfil, sou mais discreto. Vai ter um número satisfatório de pessoas queridas, pista de dança lotada, mas nada gigante", relatou.

Romulo ainda revelou que o casal planeja a vinda do primeiro herdeiro logo após o casamento. "É um sonho de ambos. Se eu for um pai tão bom quanto o meu, já vai ser incrível. Mas eu quero ser ainda melhor. [...] Eu carrego meu pai comigo 24 horas por dia, pela minha vida inteira", disse o famoso, na ocasião.

O artista é filho do nadador e ator brasileiro Rômulo Duncan Arantes Junior, falecido em junho de 2000, em um acidente de ultraleve na fazenda da família, em Minas Gerais.

Romulo Arantes Neto mostra viagem romântica com Mari Saad

O ator Romulo Arantes Neto usou as redes sociais para abrir o álbum de fotos de sua viagem ao lado da noiva, a influenciadora digital Mari Saad. Os dois aproveitaram alguns dias em Itacaré, na Bahia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o artista curtindo o dia ensolarado na praia. Ele exibe o corpo sarado ao surgir apenas de bermuda. Além disso, Romulo também postou um clique recebendo um beijinho da amada, e outro em que ela está toda sorridente.

"Um fim de semana (prolongado) pra ser guardado pro resto das nossas vidas!!! @txairesorts Obrigado por nos receber tão bem! Vocês fizeram toda diferença nesse momento tão especial pra gente", escreveu ele na legenda da publicação.