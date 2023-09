Romulo Arantes Neto abre álbum de fotos de viagem romântica com a noiva

O ator Romulo Arantes Neto encantou os seguidores ao mostrar as fotos da viagem com Mari Saad

O ator Romulo Arantes Netousou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para abrir o álbum de fotos de sua viagem ao lado da noiva, a influenciadora digital Mari Saad. Os dois aproveitaram alguns dias em Itacaré, na Bahia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o artista curtindo o dia ensolarado na praia. Ele exibe o corpo sarado ao surgir apenas de bermuda. Além disso, Romulo também postou um clique recebendo um beijinho da amada, e outro em que ela está toda sorridente.

"Um fim de semana (prolongado) pra ser guardado pro resto das nossas vidas!!! @txairesorts Obrigado por nos receber tão bem! Vocês fizeram toda diferença nesse momento tão especial pra gente", escreveu ele na legenda da publicação.

Vale lembrar que no último sábado, 23, Romulo pediu Mari em casamento. Nas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou sua felicidade ao ganhar o anel do amado e contou que foi uma surpresa, pois achava que iriam comemorar apenas mais um ano juntos. "NOIVOSSSSSS! Eu to tããão feliz! 23.09.2023 eu acordei achando que comemoraríamos a nossa data de namoro e fui surpreendida do jeito mais lindo, com esse pedido de casamento logo cedo, junto com o nascer do sol nesse lugar tão especial pra gente! Muito feliz de compartilhar com vocês esse momento da nossa nova história", contou ela.

Confira as fotos:

Romulo Arantes Neto fala da saudade do pai

No Dia dos Pais, o ator Romulo Arantes Neto fez questão de prestar homenagem para seu pai ao abrir um álbum de registros nas redes sociais. Romulo Arantes faleceu aos 42 anos em um acidente de avião em Minas Gerais, em junho de 2000.

Ao postar as fotos, o artista, que tem tatuagens em homenagem ao pai, comentou sobre a saudade que sente e deixou os fãs chocados com a semelhança entre eles. "Te amo muito paizão. Saudades que não cabe em mim!!! Sei que onde quer que esteja está sentindo meu abraço apertado e cheio de amor. Escolhi uma das "nossas" músicas pra fazer essa homenagem a você", escreveu. Veja a postagem!