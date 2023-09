Rômulo Arantes Neto pede Mari Saad em casamento: ''Surpreendida''

Em uma praia da Bahia, Rômulo Arantes Neto pede Mari Saad em casamento e surpreende influenciadora com surpresa

O ator Rômulo ArantesNeto pediu a Mari Saad em casamento. Neste sábado, 23, a influenciadora digital publicou registros cheios de amor do momento especial de sua relação com o artista e contou que foi surpreendida por ele em uma praia da Bahia.

Com os cliques em preto e branco bem apaixonados, a noiva compartilhou sua felicidade ao ganhar o anel de Rômulo. Mari Saad contou que tudo foi uma surpresa, pois achava que iriam comemorar mais um ano juntos.

"NOIVOSSSSSS! Eu to tããão feliz! 23.09.2023 eu acordei achando que comemoraríamos a nossa data de namoro e fui surpreendida do jeito mais lindo, com esse pedido de casamento logo cedo, junto com o nascer do sol nesse lugar tão especial pra gente! Muito feliz de compartilhar com vocês esse momento da nossa nova história", contou ela.

Em março do ano passado, o ator e a influenciadora do ramo de beleza, Mari Saad, assumiram o relacionamento.

Rômulo Arantes fala sobre término com Cleo Pires

No podcast 'Papagaio Falante' apresentado por Renato Rabello e Sérgio Mallandro, Rômulo Arantes Neto disse que não foi uma ruptura fácil. "Eu terminei o relacionamento amando durante um tempo. Sofri durante um bom tempo. Foi difícil me relacionar com outra pessoa depois disso. Demorei um tempo"

Ele relatou o motivo pelo qual os dois não deram certo mais."Acontece muito em relacionamentos, e não só nesse, aconteceu em outros também. Os ideais têm que ser parecidos, tem que rolar uma parceria muito grande, porque o tesão começa a diminuir. O sexo começa a diminuir naturalmente, o que fica é o amor, a admiração e o companheirismo", contextualizou.

"Os projetos de vida têm que andar juntos. O que aconteceu nesse caso: algumas coisas começaram a desandar, em relação aos planos, projetos e tudo mais. Aí chegou ao fim", contou.